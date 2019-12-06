В 2020 году ремонтировать дороги в Благовещенске начнут с весны

Региональный минтранс в предстоящий дорожный сезон планирует начать ремонт объектов раньше, чем в предыдущем году. Это связано с летними ливнями и наводнением, которые внесли коррективы в сроки проведения дорожных работ в этом году. Чтобы в 2020 году успеть все вовремя, ремонт начнется весной.

«Основная проблема, с которой столкнулись в этом году при ремонте дорог и улично-дорожной сети – это непогода. Июль и август были дождливыми, погода не позволяла выполнять работы, графики работ сместились на 1,5 месяца. Также в регионе прошел крупный паводок, и губернатор 25 июля ввел режим чрезвычайной ситуации. Понятно, что мощности дорожно-строительной отрасли были отвлечены на ликвидацию последствий, все это в целом повлияло на сроки. Чтобы начать проводить работу раньше, в рамках нацпроекта будут заключены контракты на выполнение ремонтных работ в 2020 году, до нового года. Это позволит приступить к работам уже весной, при наступлении положительных температур», – рассказал заместитель председателя правительства Амурской области Павел Матюхин.

Курирующий дорожный сектор зампред регионального правительства также отметил, что продолжится работа по повышению культуры организации мест производства работ – это и состояние ограждения, дорожных знаков, информирование населения о местах проведения работ, альтернативных объездах.

В текущем году на дорожную сеть Благовещенской городской агломерации, которая была сформирована из улиц Благовещенска и Благовещенского района, направлено из всех бюджетов около 700 миллионов рублей, из них 405 миллионов – федеральные деньги, 266 миллионов – областные средства.

В 2020 году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предварительно запланировано финансирование в размере 667 миллионов рублей, из них 405 миллионов – поступления из федерального бюджета и 272,5 миллиона – средства областного дорожного фонда.

С учетом предложений жителей Благовещенска и Благовещенского района по ремонту на 2020 год запланирован ремонт улиц Калинина и Воронкова, а также будет продолжена реконструкция улицы Василенко, связывающей Благовещенск с Чигирями.

«По поставленной задаче губернатором Василием Александровичем Орловым в рамках федеральной программы мы должны ремонтировать две магистральные улицы в год. В 2020 году основные участки ремонта в городской агломерации – это улицы Калинина, Воронкова, Игнатьевское шоссе, модернизация светофорных объектов. Работы на всех участках будут проводиться поэтапно, полностью закрывать улицы на ремонт никто не будет. На всех участках имеются альтернативные объезды. На региональных дорогах завершится реконструкция двух мостовых переходов в Мазановском и Шимановском районах, на двух участках автомобильной дороги Благовещенск – Гомелевка будут заключены новые контракты на принципах жизненного цикла. В предстоящий дорожный сезон уже идем с приобретенным опытом, надеемся, что отработаем еще продуктивней. А главное, с каждым годом мы приближаемся к поставленным целям – ликвидация участков концентрации дорожно-транспортных происшествий, приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети», – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин.