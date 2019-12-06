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В Приамурье впервые зарегистрирован случай заболевания геморрагической формой Денге

В Приамурье впервые зарегистрирован случай заболевания геморрагической формой Денге
Фото: pixabay.com

Случай, когда жительница Благовещенска Екатерина заболела геморрагической формой лихорадки Денге, стал в Амурской области первым. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщила заведующая диагностическим отделением Амурской областной инфекционной больницы Лилия Нициевская. Специалист надеется, что первый случай станет и последним в регионе.

31-летняя Екатерина провела отпуск в Таиланде, а после возвращения оттуда почувствовала себя плохо. Врачи диагностировали у горожанки геморрагическую форму лихорадки Денге. Девушка провела на больничном полтора месяца и частично потеряла зрение. Об этом случае в подробностях писал Амур.life.

Агентству Лилия Нициевская сообщила, что лихорадка Денге не передается от человека к человеку, то есть от больного к здоровому. Опасность поджидает туристов, повторно посещающих страны с тропическим климатом, где уже были зафиксированы случаи Денге.

Человеку, который решил провести отпуск в Таиланде и подобных странах, необходимо пользоваться репеллентами, не пренебрегать москитными сетками, следовать проверенными туристическими маршрутами.

«Нашей пациентке еще повезло, что ее заболевание протекало не тяжело», – заметила Лилия Нициевская. По ее словам, показатель летальности составляет 5 %. У детей он – выше. И само по себе заболевание у детей может протекать в более тяжелой форме.

«Можно погибнуть от инфекционно-токсического шока, острой почечной недостаточности, кровотечений из внутренних органов на фоне развития ДВС-синдрома», – перечислила специалист.

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#здоровье #происшествия

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