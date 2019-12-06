Любовь Успенская опубликовала фото в эротичных платьях

65-летняя певица Любовь Успенская показала свою коллекцию эффектных платьев в пол. Королева шансона решила, что в ее возрасте пора сменить стиль одежды.

Любовь Успенская в свои 65 обладает стройной и подтянутой фигурой, что позволяет певице носить любые наряды. Она не стесняется подчеркивать свои формы откровенными нарядами из облегающих полупрозрачных тканей.

В гардеробе артистки большое количество эротических платьев в пол. Блондинка примерила самые эффектные из них и показала поклонникам. Многие заявили, что главное украшение этих нарядов – сама Успенская.

Фанаты отметили красоту звезды. «Вы очень красивая, все платья подчеркивают вашу женственность», «У вас просто нереально красивые платья. Всегда особенный образ», «С такой фигурой можно позволить себе всё», «Во всех нарядах, душенька, ты хороша! А красное — вообще огонь!», «Нельзя быть красивой такой», «Вы в свои 65 затмите любую 25-летнюю», – написали под фото фанаты.

Сама Успенская рассказала, что каждое из этих платьев – это маленькая история ее жизни, ее яркие выступления и маленькая эпоха. Однако теперь звезда решила сменить имидж и перейти на мини. «Прощаюсь с образами длинных платьев! Сегодня они пополнили мой музей. Каждое из этих платьев – это отдельный экспонат, абсолютно без преувеличения! И сегодня я перешла на короткие платья», – написала Успенская под фото.