В Благовещенске самый нарядный новогодний двор получит шанс на благоустройство

Благовещенская мэрия в преддверии Нового года объявила конкурс «Новогоднее волшебство, или Мечты сбываются». Для участия необходимо празднично, красиво, креативно и просто лучше всех оформить свой двор к новогодним праздникам.

Помимо этого, необходимо записать видео, продолжительностью до 1 минуты, с презентацией оформления своего двора и прислать его, а также фотографии двора на электронный адрес: press@admblag.ru до 23 декабря 2019 года. В сопроводительном тексте к видео следует рассказать о том, что является мечтой жителей вашего двора.

«Это может быть футбольная площадка, теннисный корт, оригинальная зона отдыха или что-то другое. Приветствуются самые смелые, но, разумеется, реалистичные мечты. Присылайте эскиз вашей мечты, описание проекта или ПСД, если вдруг она у вас есть. В случае победы в конкурсе проект должен быть утвержден решением общего собрания жителей. По желанию самих горожан, проект может быть утвержден и перед участием в конкурсе. Главным призом станет помощь в реализации, задуманной жителями двора, идеи. Работы по благоустройству двора-победителя будут проведены не позднее 30 сентября 2020 года», – рассказали в пресс-службе городской администрации.

10 лучших видеороликов будут выложены в официальном аккаунте администрации г. Благовещенска в Инстаграме. В течение трех дней пользователи сети смогут поставить отметку «нравится» за один из них.

Итоги открытого голосования будут подведены 26 декабря 2019 года.

Кроме того, при помощи открытого голосования будут разыграны три приза зрительских симпатий – малые архитектурные формы для благоустройства придомовых территорий.