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Каким будет снежный городок Благовещенска (видео)

Каким будет снежный городок Благовещенска (видео)

В центре Благовещенска полным ходом идет возведение снежного городка. Работы начались 29 ноября. В этом году рабочие изготовят больше ледовых фигур, по традиции, зальют на площади Ленина каток, поставят горки и ёлку.

В общей сложности в снежном городке появятся 44 фигуры – 9 снежных и 35 ледовых. Какие персонажи будут встречать горожан на центральной площади в праздники, в администрации Благовещенска пока хранят в секрете. Горок в этом году будет 7: маленьких (высота ската до 1-1,5 метров) – 2 штуки, средних (высота ската до 2,5 метров) – 3 штуки, больших (высота ската 5 метров, длина ската до 50 метров) – 2 штуки.

Известно, что на территории снежного городка появится каток. К его монтажу приступят, как только рабочие закончат делать ледовое ограждение.

В середине декабря рабочие приступят к монтажу новогодней красавицы. Это также будет искусственная ёлка высотой 21 метр.

Для горожан снежный городок откроют в конце декабря. Увидеть, какая работа кипит в нем сейчас, можно в материале Альфа ТВ.

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#Альфа ТВ #дети #отдых

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Комментарии
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  • dobry

    dobry
    3 часа назад

    Не факт.

  • домовенок

    домовенок
    3 часа назад

    Даже уже сделанные фрагменты очень красивы!

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