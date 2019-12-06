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В Тынде открыли муниципальный детский центр «Остров детства»

В Тынде открыли муниципальный детский центр «Остров детства»
Фото: администрация Тынды

В Тынде в городском дворце культуры «Русь» открылся центр развлечений «Остров детства». Это единственный в Амурской области муниципальный развлекательный комплекс для детей.

Стоимость посещения муниципального детского центра самая низкая в городе, информирует мэрия. На вырученные деньги будут закупать новые игровые комплексы.

С открытием нового детского центра ребят поздравили мэр Тынды Марина Михайлова и председатель Тындинской городской Думы Игорь Магарламов. В день открытия «Острова Детства» для маленьких гостей центра было организовано бесплатное посещение по пригласительным билетам.

В центре установлены сертифицированные игровые комплексы: большой лабиринт «Джунгли», батальный комплекс «Снайпер», аттракцион «Танцпол», карусель, аэрохоккей, а также игровой комплекс «Корабль». Стены центра, расположенного в «белом» зале ГДК «Русь», расписаны в технике аэрография, автор работ – художник из Благовещенска.

Работы по капитальному ремонту зала велись с лета 2019 года. В первую очередь рабочие подрядной организации сделали запасный выход. Это одно из главных требований противопожарной безопасности при открытии детского учреждения. Кроме запасного, в зале также два центральных выхода, оснащенные металлическими противопожарными дверьми.

Мастера установили новые потолочные светильники, демонтировали с пола старую плитку и произвели ремонт стен. Также здесь установили металлопластиковые окна, заменили систему отопления, произвели монтаж новой противопожарной и охранной сигнализации, положили огнеупорный линолеум.

Название для детского центра тындинцы выбирали открытым голосованием в социальных сетях. Было предложено большое количество названий, но жюри выбрало пять самых популярных: «Лукоморье», «Остров детства», «Мадагаскар», «Чунга-Чанга» и «Алые паруса». За название «Остров детства» проголосовало большее количество человек.

В следующем году в ГДК «Русь», где расположился детский центр, откроется и кафе. «Остров детства» работает со вторника по воскресенье с 12.00 до 20.00, понедельник – выходной, сообщает пресс-служба администрации Тынды.

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#дети #Тында

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