National Geographic опубликовал фото Тынды

Официальное издание Национального географического общества США, журнал National Geographic, опубликовал в своем инстаграм-аккаунте фото железнодорожного вокзала в Тынде. Как отмечается на страничке, вокзал запечатлел сотрудник журнала, фотограф-документалист Уильям Дэниелс.

Фотограф назвал Тынду редким сибирским городом и отметил, что после посещения столицы БАМа по работе ему захотелось вновь вернуться туда уже самостоятельно.

«(…)Это железнодорожный вокзал в Тынде, в редком сибирском городе и главном узле Байкало-Амурской магистрали (БАМ), которая пересекает Сибирь и Дальний Восток России. (…) В 2013 году я дважды ездил на линии БАМ в командировку для журнала, но это место настолько поразило меня, что через два года я решил вернуться самостоятельно, чтобы посетить другие части линии», – сообщается в аккаунте издания.

Свое мнение о фотографии высказала жительница Тынды Елена. Он отметила: то, что на ней изображено, не показательно для столицы БАМа.

«Признаюсь, меня удивил этот снимок. Тында – уникальный город. Его называют крайней точкой Москвы, так как город на сопках и вечной мерзлоте строили люди со всего Советского Союза по проектам московских архитекторов. Это многоэтажки в окружении тайги, которая осенью пылает разноцветьем красок, а зимой погружается в белый сон. И это очень красиво. Фотограф забрался в промзону и сфотографировал трубу с дымом, какое-то здание и берёзки. По этому снимку нельзя судить о Тынде, он не показательный. Тында – это высотки в тайге, это гордая Красная Пресня, это здание вокзала в виде лебедя, раскинувшего крылья.

Задворки, конечно, есть у любого населённого пункта, но нельзя показать промзону и сказать: "Вот, это Тында, или это Россия". Кстати, в комментариях к посту кто-то написал: "Typicall Russia". Это не типичная Россия, и не типичная Тында. И Тында, и Россия – они намного разнообразнее, и смотреть на них через промзону – всё равно что смотреть на мир через узкую скважину замка», – высказалась амурчанка.