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сегодня, 16:30 1

У жителей Тынды из крана пошла зеленая «химическая» вода

У жителей Тынды из крана пошла зеленая «химическая» вода

В редакцию ИА «Амур.инфо» поступила жалоба на ситуацию в Тынде. Как рассказал на правах анонимности один из горожан, из кранов с холодной водой пошла «химическая» вода зеленого цвета.

Проблема, по словам мужчины, дала о себе знать 6 декабря. Амурчанин живет в 12-квартирном доме, и зеленая вода озадачила всех жильцов. Собеседник утверждает, что проблема затронула целый район – дома на улицах Якутской и Первомайской.

Тындинец полагает, что зеленый цвет придает вещество, которое обычно добавляется в систему отопления, чтобы люди не могли использовать такую воду как горячую.

«У нас у всего дома стоят бойлеры, мы горячей водой не пользуемся. У нас только холодная вода и отдельно отопление. Но каким-то образом эта химия просочилась в чистую воду, и у нас теперь вместо холодной воды бежит зеленая вода, покрашенная», – рассказывает мужчина.

Ситуацию агентству прокомментировала мэр Тынды Марина Михайлова. «С целью хищения теплоносителя из системы теплоснабжения некоторыми жителями временных поселков были допущены несанкционированные врезки из системы теплоснабжения в систему водоснабжения. Таким образом люди бесплатно пользовались горячей водой из радиаторов, что запрещено законом и нормативными актами. Для того чтобы предупредить дальнейшее хищение, ресурсоснабжающая компания ввела в систему отопления реагент зеленого цвета с резким неприятным запахом. Таким образом, в результате незаконных врезок у трех небольших улочек, порядка 60 домов, из холодных кранов в результате подмеса побежала зеленая вода с неприятным запахом. Виноваты люди, которые пытались бесплатно воспользоваться теплоносителем вместо горячей воды», – сказала Марина Валентиновна.

По ее словам, администрация Тынды осуществит подвоз воды в дома. Ресурсоснабжающее предприятие будет выявлять собственников, допустивших незаконные врезки. Им предстоит ответить по закону.

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#ЖКХ #происшествия #Тында

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Комментарии
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  • Пальмочка

    Пальмочка
    15 минут назад

    я не специалист по водоснабжению, но объясните мне профессионалы, если краситель добавляют в систему отопления, то как он мог попасть в систему холодного водоснабжения, т.е. в питьевую воду? вряд ли кто то врезался, чтобы пить воду из батарей.

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