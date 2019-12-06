Утке удалили половые органы из-за желания спариваться по 10 раз в день

В Англии селезню по имени Дейв удалили пенис после того, как самец слишком много спаривался и даже травмировал себя. Однако врачи не исключают, что и без полового органа птица будет стремиться к продолжению рода.

Владелец птицы Джош Уотсон пожаловался ветеринарам, что утка спаривается до десяти раз в день и утомляет других птиц. В результате одного такого акта Дейв поранился и занес инфекцию. Утке прописали антибиотики, а Уотсон регулярно купал ее и мыл орган, но животное продолжало спариваться. Ветеринары приняли решение удалить пенис, чтобы утка осталась в живых.

Отмечается, что мочиться Дейв продолжил без проблем и боли, так как утки используют половой орган только для спаривания. Владелец рассказал, что птица находится в подавленном состоянии после процедуры.

Хозяин утки считает, что Дейв – нимфоман. Хотя поначалу он думал, что все утки ведут себя так во время сезона спаривания. Однако Уотсон заметил, что зимой, когда утки не откладывают яйца, Дейв не успокаивался и набрасывался на других уток, сообщает «Лента.ру».

После удаления половых органов Дейв больше не сможет размножаться, но продолжит вести полноценную утиную жизнь, сказали ветеринары. Также они отметили, что утку вряд ли остановит операция, и она попытается попробовать спаривание снова.