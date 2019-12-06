Вся гадость попадает в трубы: амурчанин показал «какую воду мы пьем» (видео)

Фото: скриншот с видео

Руководитель одной из компаний в амурском поселке Магдагачи снял на видео, в каком состоянии находятся объекты водоснабжения и водоотведения. Фильтр на станции обезжелезивания забит ржавчиной. Очистные сооружения практически не функционируют, сточные воды с фекалиями неочищенными попадают в реку.

«Давайте посмотрим, какую воду мы пьем. Это станция обезжелезивания, вот три фильтра, которые воду должны очищать. Сейчас я вам покажу, в каком состоянии они находятся. Вот первый фильтр, вот второй, а вот третий фильтр (достает рукой горсть ржавчины – Прим.ред ). Вот эту воду мы пьем. Фильтр – нерабочий, его не ремонтировали. Такую воду мы поставляем людям, должна вроде очищенная, но она не очищенная.

Так как такими фильтрами невозможно полностью очистить воду. Это грубая очистка. Здесь просто два слоя щебенки и сверху песок там какой-то. Вот эти два фильтра были очищены во время Харчикова (экс-глава поселка Магдагачи – Прим.ред.). А вот третий не был очищен. Вот эта вся гадость попадает в трубы, и потом народ употребляет», – рассказывает Биарслан Нурмагомедов, генеральный директор ООО «Нур».

Также амурчанин показывает, как выглядят очистные сооружения поселка.

«Ничего не работает, не задерживается, не хлорируется. Здесь просто вот эти все фекалии поступают вот сюда. Вот этой железной решеточкой останавливаются пакеты, тряпки, и все прямиком по этим лоткам идет вон туда в конец, а вот эти емкости, они все нерабочие. Видите, по этим каналам идет в конец здания, оттуда по трубам прямо все идет в речку. Река Магдагачи», – описывает предприниматель.

Съемки продолжаются на улице, где Биарслан демонстрирует, как ручей из очистных сооружений течет в сторону реки. «Сейчас, пока зима, особо вонь не стоит здесь. Там целое болото. Здесь все копится до весны. До весны все будет в замерзшем состоянии. Вот так вот и живет Магдагачи», – резюмирует автор видео.

Предприниматель рассказал Амур.инфо, что его компания на условиях временного договора с муниципалитетом в течение ноября обслуживала объекты водоснабжения и водоотведения поселка. Временный договор власти заключили на период проведения конкурсных процедур по выбору постоянного концессионера – компании, которая должна обслуживать и ремонтировать муниципальные объекты, собирая средства с населения без арендной платы за пользование сетями.

«В основном я занимался утечками, порывами. Все сети водоснабжения и водоотведения в поселке – старые и сгнившие. Буквально целый месяц я только и занимался тем, что латал дыры. Все делалось на свои средства, которые я потом должен забрать за счет тарифа. Бюджетные средства на работы не выделялись. (…) Я вскрывал некоторые трубы, большинство труб на 70 процентов, на 50 процентов забиты вот этой грязью. Это трубы, которые прямо в поселок идут, подают воду. (…) По водоотведению 4 порыва было очень сильных. Один был порыв глубиной 4 метра – центральный водопровод. Три раза там был порыв за три дня в пяти метрах. Вы представляете, в пяти метрах три порыва за три дня! Труба диаметром – 220, по-моему. Помимо этого, еще мелких порыва 4-5. А на устранение одного большого – уходит 3-4 дня, минимум», – рассказал о своей работе руководитель компании.

О критическом состоянии объектов глава организации сообщил депутатам и администрации. Он считает, что станцию обезжелезивания нужно капитально ремонтировать, а очистные сооружения сносить и строить новые.

«В середине ноября я в администрацию пришел. Были депутаты, была глава. Сказал им, что однозначно в ближайшее время по воде и по водоотведению будет ЧС, принимайте срочно меры, выходите на губернатора, на министра. Если, допустим, кого-то вы заводите (концессионера – Прим.ред.) и он молчит о проблеме, и вы молчите, вы вопрос не решаете», – пояснил Амур.инфо Биарслан Нурмагомедов.

По информации администрации поселка, очистные сооружения были построены в 1972 году, а станция обезжелезивания – в 1992-м. В свое время это были ведомственные объекты железной дороги, затем их передали в муниципалитет.

Проблемы с качеством воды в поселке обсуждают не первый год, рассказала депутат Магдагачинского поселкового совета Светлана Запольская.

«Вопрос этот поднимается давно, вода у нас безобразного качества. В том году поменяли фильтры. До этого фильтры практически не работали. Вода у нас тогда была рыжего цвета. Сейчас она уже не такого цвета. Но, тем не менее, когда она постоит, образуется осадок темно-коричневого, рыжеватого цвета и бывают черные вкрапления. Бывает, что отключают воду, а потом, когда включают, мы полчаса сливаем, там просто – мазут и грязь. Люди возмущаются. Мы очищаем эту воду, фильтры покупаем. Так не пьем эту воду.

Денег на ремонт у нас в поселке нет. Сейчас планируются в проекте бюджета доходы на сумму 101 миллион рублей. Из этих денег 28 миллионов рублей нам дает область на ремонт гидроузла. Осенью образовалась течь, и вода из шлюзов бежала потоком. Туда очень много грунта возили. Вот такая ситуация экстренная у нас (режим ЧС в связи с образовавшейся течью на дамбе магдагачинской плотины был введен 10 ноября 2019 года и в настоящее время не снят – Прим.ред.)

А очистные сооружения неизвестно, когда ремонтировались. И вода уходит в реку. Об этих проблемах, если честно, знают представители области. Мы просили, чтобы приехали комиссионно, прошли эти объекты. Сейчас выбрали главу. Но она без денег сделать ничего не сможет. Долгов еще очень много», – рассказала Светлана Запольская.

Фото: ok.ru

Председатель Магдагачинского поселкового совета народных депутатов Андрей Осипенко пояснил информагентству, что и в дальнейшем депутаты будут обращаться в область, чтобы поселку помогли с ремонтом объектов.

«Там требуется капитальный ремонт, большие вложения. Сам бюджет поселка не потянет. Доходная часть бюджета – 101 миллион рублей. Из них 66 миллионов – это собственные доходы и больше 30 миллионов – это субсидия из области. Это на капремонт плотины, которая у нас потекла, – 28,2 миллиона, 3,7 миллиона на дороги нам дает область, и у нас программа на установку контейнеров – больше 1 миллиона. Вопрос о необходимости ремонта мы поднимаем с 2016 года. Еще с 6 созыва депутатов. По поводу станции обезжелезивания выходили комиссионно, подняли этот вопрос. Остро мы подняли вопрос о замене фильтров. И где-то спустя 2 года мы эту тему пробили, продавили и фильтры заменили. Там надо и третий фильтр менять, и стены там рушатся, требуется очень много капитальных вложений», – сообщил глава депутатского корпуса.

Ситуацию прокомментировала глава поселка Магдагачи Эльвира Иванова. «Объекты уже очень немолодые. Станции обезжелезивания 27 лет. Эти социально значимые объекты ни разу капитально не ремонтировались. Вложения были по текущим работам. (…) Сейчас мы разрабатываем концессию, и я стараюсь включить в инвестпрограмму значимые работы по улучшению данных объектов. Но поскольку они уже в удручающем состоянии, какие-то глобальные работы проводить там будет смешно. Там, если честно сказать, стены вот-вот рухнут. Станцию обезжелезивания вполне можно капитально отремонтировать, очистные капиталить – смысла нет, надо строительство новых закладывать. Деньги огромные – это десятки миллионов», – пояснила Эльвира Леонидовна.

Глава поселка рассказала, что обращалась письменно на уровень области с просьбой обратить внимание на объекты. Амур.инфо готовит запрос в министерство ЖКХ Амурской области, чтобы узнать, планируется ли капремонт станции обезжелезивания и строительство очистных сооружений поселка включить в областную программу по модернизации объектов ЖКХ или привести в порядок объекты за счет других источников финансирования.