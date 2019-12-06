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В Благовещенске из-за пакета с пылью к дому выезжали полиция, скорая и пожарные

В Благовещенске из-за пакета с пылью к дому выезжали полиция, скорая и пожарные

В один из многоэтажных домов областного центра Приамурья из-за оставленного кем-то из жильцов пакета пришлось вызывать полицию. Бдительным соседям неизвестный предмет показался подозрительным.

Это произошло около двух часов дня, 6 декабря, в доме по адресу: Василенко, 3/1.

«Бдительные жители дома решили, что, возможно, в подозрительном пакете находится бомба и вызвали соответствующие органы. Это был коричневый бумажный пакет на первом этаже. Лежал на почтовых ящиках ещё и скотчем коричневым был замотан, что вызвало еще большее подозрение», – рассказала одна из жительниц.

Судя по кадрам, снятым на месте, на вызов приехали полицейские, скорая и пожарные.

«Поступило сообщение, что обнаружен подозрительный предмет. Выехали, проверили: предмет опасности не представляет», – прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

По словам жильцов, подозрительный предмет оказался бумажным пакетом из пылесоса. «Ленивый житель не захотел выносить его и оставил на почтовых ящиках», – сокрушаются очевидцы.

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#жизнь #происшествия

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Комментарии
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  • GnOmE

    GnOmE
    21 минута назад

    вот интересно, оштрафовали за ложный вызов или нет?

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