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сегодня, 15:27 0

По Амурской области пройдет «Пограничная эстафета Победы»

По Амурской области пройдет «Пограничная эстафета Победы»
Фото: pixabay.com

«Пограничная эстафета Победы», посвященная 75-летию победы в Великой Отечественной войне, пройдет по территории Амурской области. В соответствии с решением Совета командующих пограничными войсками Содружества независимых государств, с 5 февраля 2020 года она пройдет вдоль государственных границ государств – участников СНГ.

Церемония завершения эстафеты пройдет в торжественной обстановке в День пограничника 28 мая 2020 года в Москве. С 1 по 7 июля 2020 года «Пограничная эстафета Победы» пройдет по участку ответственности Пограничного управления ФСБ России по Амурской области по маршруту: Архара – Новобурейский – Райчихинск – Поярково – Константиновка – Благовещенск – Марково – Шимановск – Черняево – Джалинда – Сковородино.

В рамках эстафеты будут чествовать ветеранов Великой Отечественной войны, отдавать воинские почести и проводить митинги у мемориалов воинской славы. Также запланированы «Уроки мужества» для воспитанников клубов «Юные друзья пограничников» и учеников школ приграничья с демонстрацией образцов вооружения и технических средств, применяемых в охране границы, показательные выступления кинологов. Планируется проведение праздничных концертов творческих коллективов приграничных районов с участием вокального ансамбля «Душа границы» погрануправления, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Амурской области.

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#военные #история #память

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