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сегодня, 15:03 3

Большинство иностранцев в Амурской области будут работать на Амурском ГПЗ

Большинство иностранцев в Амурской области будут работать на Амурском ГПЗ
Фото: pixabay.com

В управлении занятости населения Амурской области рассказали, как распределяется поток «визовых» мигрантов в регионе. Как сообщало ИА «Амур.инфо», в 2020 году в Приамурье должны приехать больше 21 000 иностранцев. Большинство из них будут работать на строительстве Амурского газоперерабатывающего завода.

Амурская область, как и другие регионы России, испытывает потребность в дополнительной квалифицированной рабочей силе. Это связано с рядом факторов – таких как миграционный отток населения, снижение количества граждан трудоспособного возраста, отсутствие специалистов.

В связи с этим иностранные работники заполняют преимущественно те ниши рынка труда, которые российскими гражданами по каким-либо причинам не заполняются. Квотирование иностранной рабочей силы распространяется только на иностранных граждан, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы. Потребность в привлечении «визовых» работников определяется на основании предложений региона с учетом ситуации на рынке труда, демографической ситуации и заявок работодателей о потребности в привлечении иностранных работников для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест.

Как уточнили в региональном управлении занятости населения, потребность Амурской области в привлечении иностранных работников на 2020 год сформирована в количестве 21 583 человек. В том числе для реализации инвестиционного проекта «Строительство Амурского газоперерабатывающего завода» требуется 19 068 человек, что составляет 88 % от общей потребности. «Масштаб строительно-монтажных работ Амурского ГПЗ, уникальность и технологическая сложность проекта требуют оперативной мобилизации большого количества строительного персонала, в том числе за счет привлечения иностранной рабочей силы, способной реализовать проект в заданные сроки и обладающей опытом работы на технологически сходных объектах», – объяснили в управлении занятости населения Амурской области.

Потребность области в привлечении иностранных работников без учета иностранной рабочей силы для строительства Амурского ГПЗ составляет 2 515 человек. В том числе в сфере строительства и производства строительных материалов – 1 470 человек. Потребительский рынок Амурской области, куда входят торговля, деятельность ресторанов и кафе, ремонт автотранспортных средств, требует 907 человек. Лесное хозяйство – 114 человек.

Вместе с тем действующее законодательство позволяет работодателям на законных условиях привлекать на работу иностранцев, на которых квоты не распространяются. «К данной категории граждан относятся в том числе иностранцы – высококвалифицированные специалисты», – уточнили в управлении занятости населения Амурской области.

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#Дальний Восток #работа #экономика

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Комментарии
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  • DUNIAK

    DUNIAK
    18 минут назад

    "Потребность области в привлечении иностранных работников..." граждан РФ для начала бы пристроили. Да еще как громко сказано, "потребность в дополнительной квалифицированной рабочей силе". Эту силу вчера из аулов понабрали, какая может быть квалификация. Да еще и вдобавок едут с купленными медкомиссиями, заразу везут, больницы свободного только и заполнены мигрантами. Тьфу..распродали область

  • Терминатор

    Терминатор
    1 минута назад

    Всё через жопу делается.

  • Serega

    Serega
    1 минута назад

    Путин обещал более 20 тысяч рабочих мест, когда стройка только начиналась, и кто в итоге там работает, русские почему-то в меньшинстве...

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