Большинство иностранцев в Амурской области будут работать на Амурском ГПЗ

Амурская область, как и другие регионы России, испытывает потребность в дополнительной квалифицированной рабочей силе. Это связано с рядом факторов – таких как миграционный отток населения, снижение количества граждан трудоспособного возраста, отсутствие специалистов.

В связи с этим иностранные работники заполняют преимущественно те ниши рынка труда, которые российскими гражданами по каким-либо причинам не заполняются. Квотирование иностранной рабочей силы распространяется только на иностранных граждан, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы. Потребность в привлечении «визовых» работников определяется на основании предложений региона с учетом ситуации на рынке труда, демографической ситуации и заявок работодателей о потребности в привлечении иностранных работников для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест.

Как уточнили в региональном управлении занятости населения, потребность Амурской области в привлечении иностранных работников на 2020 год сформирована в количестве 21 583 человек. В том числе для реализации инвестиционного проекта «Строительство Амурского газоперерабатывающего завода» требуется 19 068 человек, что составляет 88 % от общей потребности. «Масштаб строительно-монтажных работ Амурского ГПЗ, уникальность и технологическая сложность проекта требуют оперативной мобилизации большого количества строительного персонала, в том числе за счет привлечения иностранной рабочей силы, способной реализовать проект в заданные сроки и обладающей опытом работы на технологически сходных объектах», – объяснили в управлении занятости населения Амурской области.

Потребность области в привлечении иностранных работников без учета иностранной рабочей силы для строительства Амурского ГПЗ составляет 2 515 человек. В том числе в сфере строительства и производства строительных материалов – 1 470 человек. Потребительский рынок Амурской области, куда входят торговля, деятельность ресторанов и кафе, ремонт автотранспортных средств, требует 907 человек. Лесное хозяйство – 114 человек.

Вместе с тем действующее законодательство позволяет работодателям на законных условиях привлекать на работу иностранцев, на которых квоты не распространяются. «К данной категории граждан относятся в том числе иностранцы – высококвалифицированные специалисты», – уточнили в управлении занятости населения Амурской области.