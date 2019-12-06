Благовещенец продает особую 5-копеечную монету за 50 тысяч рублей

На одном из сайтов объявлений появилось необычное предложение. Житель Благовещенска Роман продает за 50 тысяч рублей особую монету 1987 года номиналом 5 копеек.

Как пояснил ИА «Амур.инфо» Роман по телефону, особенность его монеты – в весе и магнитных свойствах.

«Тут двоякое трактование этой монеты. 87-й год – они выпускались пробные. Государство искало материал, который может удешевить производство этих монет. Две, три и пять копеек. И такую монету я отыскал в копилке, там было порядка 100 монет, нашел с таким весом. Мало того, что у нее вес больше номинала: не 5 граммов, а 5,64, – она магнитится», – сообщил горожанин.

По его словам, подобные монеты продают с аукционов за 150-200 тысяч рублей. Он же решил поставить цену меньше – 50 тысяч.