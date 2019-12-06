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сегодня, 15:03 10

Благовещенец продает особую 5-копеечную монету за 50 тысяч рублей

Благовещенец продает особую 5-копеечную монету за 50 тысяч рублей
Фото: avito.ru

На одном из сайтов объявлений появилось необычное предложение. Житель Благовещенска Роман продает за 50 тысяч рублей особую монету 1987 года номиналом 5 копеек.

Как пояснил ИА «Амур.инфо» Роман по телефону, особенность его монеты – в весе и магнитных свойствах.

«Тут двоякое трактование этой монеты. 87-й год – они выпускались пробные. Государство искало материал, который может удешевить производство этих монет. Две, три и пять копеек. И такую монету я отыскал в копилке, там было порядка 100 монет, нашел с таким весом. Мало того, что у нее вес больше номинала: не 5 граммов, а 5,64, – она магнитится», – сообщил горожанин.

По его словам, подобные монеты продают с аукционов за 150-200 тысяч рублей. Он же решил поставить цену меньше – 50 тысяч.

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#интернет #торговля

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Комментарии
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  • Paster

    Paster
    1 час назад

    Забавный дядя.

  • lev4ik

    lev4ik
    1 час назад

    Ну а вдруг проканает?:)

  • full

    full
    1 час назад

    Ну, рассказ про копилку, это здорово, конечно, но обосновать магнитность пробным экземпляром, ничуть не корректнее, чем тем, что это копия, выполненная из магнитного сплава. Кстати, основная масса копий на этот период как раз отличается перевесом до грамма.Так что проканать может только после заключения экспертизы, а его пока нет, однако...

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    "По его словам, подобные монеты продают с аукционов за 150-200 тысяч рублей. Он же решил поставить цену меньше – 50 тысяч".

    Альтруист, однако )))))

  • хаййп

    хаййп
    1 час назад

    Мой знакомый убирался в подвале, среди всякого хлама нашёл большую монету, сначала хотел выкинуть, а жена сказала выстави на продажу, выставил за 100 тысяч, ради прикола, через неделю ему позвонил какой то мужик с Москвы и предложил купить его монету за 70 тысяч.. Он согласился, перевели ему деньги, он отправил монету в Москву. Говорит, хорошо, что жена не дала её выкинуть

  • lev4ik

    lev4ik
    47 минут назад

    Хаййп, а монета очень большая была,или не совсем? Если очень большая,то лоханулся твой знакомый,такие не меньше пятисот тыр стоят( тоже знакомый знакомого рассказывал)! Только пусть жена его сильно не ругает...

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    42 минуты назад

    а ещё был случай ........

  • retired21

    retired21
    41 минута назад

    а я раз ради прикола айфон свой первый выставил ха лям,через час медведев позвонил,он как раз такие собирает оказывается,сторговались на 2 ляма,только сбер что-то перевод потерял.

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    38 минут назад

    лучше котами говорящими спекулировать

    типа -" не нравится коту ваш фрискис , но он воспитанный и потому молчит "

  • ЛайКа

    ЛайКа
    3 минуты назад

    Рудольф Шнапс



    Обиделсо



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