В самой большой школе Благовещенска появится современный стадион

Фото: Администрация Благовещенска

В 2020 году при школах № 16, в которой обучается более двух тысяч школьников, и № 27 в Благовещенске появятся новые современные стадионы. Расходы на их строительство заложены в бюджет на 2020 год.

Проектно-сметная документация на эти объекты уже готова. Планируется, что в школах появятся новые футбольные поля, баскетбольные площадки, тренажеры и беговые дорожки.

«Школа № 16 на сегодняшний день является самой большой по количеству обучающихся в городе. И, конечно, мы на это обращаем особое внимание. Кроме того, хотелось бы отметить, что мы продолжаем работать над созданием ПСД и на другие школы. В перспективе все городские школы должны иметь современное спортивное оборудование», – отметила мэр Благовещенска Валентина Калита.