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В Благовещенске юных танцоров учат хореографы академического ансамбля Игоря Моисеева

В Благовещенске юных танцоров учат хореографы академического ансамбля Игоря Моисеева
Фото: Администрация Благовещенска

В Благовещенске для юных горожан проводят мастер-классы известные хореографы из академического ансамбля Игоря Моисеева. Они проходят в рамках второго международного фестиваля-конкурса детского и юношеского хореографического творчества «Амурский звездопад».

В течение трех дней, с 5 по 7 декабря, мастера хореографии открывают начинающим танцорам секреты народного и современного танца.Так, 5 декабря в ЦЭВе прошел мастер-класс педагога школы-студии при ГААНТ имени Игоря Моисеева Константина Костылева и экс-солистки ансамбля Анны Михалиной. 6 декабря с 17:00 юных благовещенцев будут обучать Анна Михайлина, Константин Костылев и артист современной труппы театра «Балет Москва» и театра «Новый балет» Павел Глухов.

Гала-концерт второго международного фестиваля-конкурса «Амурский звездопад» пройдет в концертном зале Центра эстетического воспитания 7 декабря в 12:00, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

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#дети #культура

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