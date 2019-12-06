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сегодня, 14:11 4

В Амурской области будут обучать лесопатологов

В Амурской области будут обучать лесопатологов
Фото: pixabay.com

В 2020 году Амурский учебно-методический центр по ГО, ЧС и ПБ будет обучать желающих профессии лесопатолога и специалистов по воспроизводству лесов. Там разработали специальную программу. Она состоит из лекций и практических занятий. Всего отведено 62 часа.

Ранее для сотрудников амурских лесхозов преподавали педагоги Дивногорского института повышения квалификации работников лесного хозяйства курс «Проведение лесопатологических обследований и предупреждения распространения вредных организмов».

«Лесопатологи занимаются выявлением предотвращением заболеваний леса, поэтому им необходимо знать основных энтомо- и фитовредителей, а также другие факторы, которые наносят вред деревьям. Составляя программу, мы учли эту специфику. Обучение, запланированное с середины мая 2020 года, будет вестись в очной и заочной формах. Так как это не первичное обучение, и слушатели уже работают в лесной отрасли, акцент сделали на практические занятия. Если раньше они проходили несколько часов, то теперь на них отведено 50 % от общего количества часов обучения», – рассказывает старший преподаватель Учебно-методического центра по ГО, ЧС и ПБ Амурской области Инна Раткевич.

Практика будет проходить в лесу, в городских парках. Слушатели будут проводить подсчет подлеска, подроста, работать в питомнике Благовещенского лесхоза, а также потренируются в прогнозировании распространения заболеваний деревьев.

Еще одно направление обучения – «Организация воспроизводства лесов» – открыто в связи с изменениями в российском законодательстве. С 1 января 2019 года вступил в силу закон о компенсационном лесовосстановлении. Согласно ему, те, кто использует леса для геологического изучения недр, разработки месторождений полезных ископаемых, для строительства и эксплуатации водохранилищ и других объектов, обязаны обеспечить равное по площади компенсационное лесовосстановление или лесоразведение. Причем для этих целей должны приобрести сеянцы с закрытой корневой системой, поэтому специалистов лесхозов будут обучать выращивать именно такой посадочный материал.

Обучающиеся прослушают лекции и посетят практические занятия по семеноводству, лесовосстановлению и другим дисциплинам, сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.

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#природа

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    а лесотерапевтов?)))

  • Noir

    Noir
    2 часа назад



    предупреждения распространения вредных организмов



    Самый вредный организм это лесоруб легализованный чиновниками. Когда запретят экспорт древесины из России, тогда и пожаров станет меньше, и леса перестанут вырубать в таких масштабах. Но нет, мы пойдем по пути выращивания леса, правда столько сколько сейчас рубят нереально догнать высадкой деревьев.

  • Stat

    Stat
    1 час назад

    А где лес возьмут?

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    36 минут назад

    А существуют ли лесные патологоанатомы? И какова их среднемесячная заработная плата.

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