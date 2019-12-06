Юной амурчанке с синдромом Ретта требуются средства на реабилитацию

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Как рассказала ИА «Амур.инфо» мать ребенка Виктория Меньшакова, сбор идет на третий курс реабилитации в центре «Восток» в Сочи и на препараты китайского производства для лечения эпилепсии. Всего требуется 614 900 рублей. Пока собрать удалось немного – 3 159 рублей. Виктория рассчитывает, что сбор пойдет лучше в случае освещения его в СМИ.

Юле сейчас 8 лет, но самостоятельно она не ходит, а стоять без поддержки начала недавно. Виктория отмечает, что победить недуги можно только с помощью комплексной реабилитации, но цена лечения очень велика.

Реквизиты для помощи девочке: карта Сбербанка: 2202 2016 7684 5676, оформлена на Викторию Михайловну Меньшакову (маму); Pay Pal: m31435@mail.ru; QIWI кошелек: 8-996-383-81-28.