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сегодня, 14:08 3

Юной амурчанке с синдромом Ретта требуются средства на реабилитацию

Юной амурчанке с синдромом Ретта требуются средства на реабилитацию
Фото: instagram.com

Юной амурчанке Юле Меньшаковой снова требуется помощь неравнодушных жителей Приамурья. Девочке с синдромом Ретта и эпилепсией собирают средства на прохождение реабилитации.

Как рассказала ИА «Амур.инфо» мать ребенка Виктория Меньшакова, сбор идет на третий курс реабилитации в центре «Восток» в Сочи и на препараты китайского производства для лечения эпилепсии. Всего требуется 614 900 рублей. Пока собрать удалось немного – 3 159 рублей. Виктория рассчитывает, что сбор пойдет лучше в случае освещения его в СМИ.

Юле сейчас 8 лет, но самостоятельно она не ходит, а стоять без поддержки начала недавно. Виктория отмечает, что победить недуги можно только с помощью комплексной реабилитации, но цена лечения очень велика.

Реквизиты для помощи девочке: карта Сбербанка: 2202 2016 7684 5676, оформлена на Викторию Михайловну Меньшакову (маму); Pay Pal: m31435@mail.ru; QIWI кошелек: 8-996-383-81-28.

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#дети #здоровье #помощь

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Комментарии
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  • prosto_Я

    prosto_Я
    2 часа назад

    Здоровья малышке и сил родителям ++

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    "Юле сейчас 8 лет, но самостоятельно она не ходит, а стоять без поддержки начала недавно".

    Просто отлично, что есть подвижки в состоянии девочки! Здоровья малышке - пусть подрастает и крепнет на радость маме )

  • Stat

    Stat
    1 час назад

    Орлов,помоги девочке,выдели деньги из резервного фонда на реабилитацию! Считаю,что это самый,что ни на есть обоснованный повод! Или модераторы снова удалят моё сообщение?!

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