Бездомные собаки нападают на пациентов и медиков Благовещенской городской больницы (видео)

В Благовещенской городской клинической больнице жалуются на бездомных собак на территории. Четвероногие нападают на прохожих, пациентов и сотрудников медучреждения. Несколько дней назад собаки укусили за ногу санитарку кардиологического отделения, потребовалась медицинская помощь.

Заместитель главного врача по хозяйственной работе Владимир Барулин рассказал корреспонденту Альфа ТВ, что проблема бездомных собак на территории учреждения стоит остро последние три года. В этом году он дважды писал обращения в городское управление ЖКХ с просьбой произвести отлов, но реакции так и не увидел. Самостоятельно решить проблему городская больница не может, четвероногих по-прежнему можно встретить возле учреждения. Подробности в материале Альфа ТВ.

Как сообщало Альфа ТВ, 3 декабря возле детской поликлиники № 4, которая располагается неподалеку от Благовещенской городской клинической больницы, собаки напали на молодую маму с маленькими детьми. Теплая одежда спасла трехлетнего ребенка от повреждений, а девушку собака укусила до крови.