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Бездомные собаки нападают на пациентов и медиков Благовещенской городской больницы (видео)

Бездомные собаки нападают на пациентов и медиков Благовещенской городской больницы (видео)

В Благовещенской городской клинической больнице жалуются на бездомных собак на территории. Четвероногие нападают на прохожих, пациентов и сотрудников медучреждения. Несколько дней назад собаки укусили за ногу санитарку кардиологического отделения, потребовалась медицинская помощь.

Заместитель главного врача по хозяйственной работе Владимир Барулин рассказал корреспонденту Альфа ТВ, что проблема бездомных собак на территории учреждения стоит остро последние три года. В этом году он дважды писал обращения в городское управление ЖКХ с просьбой произвести отлов, но реакции так и не увидел. Самостоятельно решить проблему городская больница не может, четвероногих по-прежнему можно встретить возле учреждения. Подробности в материале Альфа ТВ.

Как сообщало Альфа ТВ, 3 декабря возле детской поликлиники № 4, которая располагается неподалеку от Благовещенской городской клинической больницы, собаки напали на молодую маму с маленькими детьми. Теплая одежда спасла трехлетнего ребенка от повреждений, а девушку собака укусила до крови.

Просмотров всего: 1495

#Альфа ТВ #здоровье #происшествия

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Комментарии
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  • Мазепа

    Мазепа
    2 часа назад

    ГСТК получите заявку на отстрел гуманным способом!!!

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    2 часа назад

    Начнут отлавливать когда с верху будет указание.

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    И рядом частный сектор. Скорее всего собаки оттуда, а хозяевам дела нет до них.

  • Мазепа

    Мазепа
    2 часа назад

    Признать стаи бродячих собаках распространителями вируса АЧС.

  • lev4ik

    lev4ik
    2 часа назад

    Чтобы проблема ушла в небытие:

    Во- первых.Необходима доработка ФЗ 498 в части возможности уничтожения бродячих животных. Никаких "поймал-стерилизовал-чипировал-отпустил".

    Во-вторых. Отловом,содержанием и утилизацией бродячих животных должны заниматься исключительно муниципальные службы.

    В-третьих.Общественные "зоозащитные"организации не должны кормиться от бюджета. Этот пункт можно ставить первым,ибо тогда намного быстрее изменится законодательство.

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    У нас по Октябрьской, между Шимановского/Островского, в районе заправки постоянно стая крутится. С собакой идем в обход, если надо в ветклинику попасть на Островского.

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Вопрос такой: если я буду проходить мимо стаи с битой и пару собак при обороне/испуге зашибу, будет ли это считаться жестоким обращением с животными?

    Это так на будущее, судя по всему с такой администрацией города пора к этому готовиться.

  • Stat

    Stat
    1 час назад

    "Убить,сжечь,растоптать,закопать и сверху посыпать каустической содой или хлорной известью" - и это не моя жестокость,это слова ветеринаров,когда обратились к ним по случаю заболевания пса,похожим на бешенство. А бродячие- все потенциально опасные по бешенству. Никаких приютов не должно быть,а только уничтожение...на мыло..во благо всем.

  • Родя

    Родя
    1 час назад

    Все это добро собачье от зоошизы.

    Одних на радугу отправлять, других в травматологию.

    И как всегда сейчас начнут про самовыгул и бла бла бла...

  • Барабака

    Барабака
    1 час назад

    Какой самовыгул? Сейчас пойдёт пора щенков, которые к осени уже станут вполне пригодными к воспроизводству.

    Вот и новые стаи. При чём тут самовыгул?

    Да и самовыгульных тоже отлавливать и утилизировать. Нехрен клювом щёлкать, раз уж питомец такой любимый.

    Только и знают потом слёзы лить: ой, за свадьбой собачьей побежал, ой фейерверка напугался. Сами виноваты.

  • Флегматичный

    Флегматичный
    34 минуты назад

    Мне очень неприятно это писать, но в данном вопросе девиз "чем хуже - тем лучше", наверное, подходит. Я ни в коем случае не желаю быть кому-то покусанными - загрызенными, но чем больше таких новостей и комментариев, тем, может быть, быстрее внесут изменения и в 498-ФЗ об утилизации мерзких блоховозов.

  • stepan28rus

    stepan28rus
    31 минута назад

    Только отстрел бродячих собак спасёт ситуацию. Иначе все разговоры псевдозоозащитников это распил и расхищение государственных денег.

  • ямщик

    ямщик
    24 минуты назад

    Ну, блин, что у них там в аптеках отравы нет никакой что ли? Мож кто сжалится да пойдет и отравит нафиг всю тамошнюю стаю.

  • in essence

    in essence
    23 минуты назад

    Сколько еще нужно пострадать народу чтобы Калита зашевелилась со своей сворой бестолковых замов

  • ямщик

    ямщик
    20 минут назад

    stepan28rus

    Только отстрел бродячих собак спасёт ситуацию. Иначе все разговоры псевдозоозащитников это распил и расхищение государственных денег.



    Почему только отстрел. А отравить? Травят же крыс, волков. Никто не возьмется по-настоящему.

  • ямщик

    ямщик
    18 минут назад

    in essence

    Сколько еще нужно пострадать народу чтобы Калита зашевелилась со своей сворой бестолковых замов



    Вот в цивилизованных странах, там, если на улицах города бегают собаки, - мэр, уходи в отставку.

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