Местами по Амурской области пройдет снег: прогноз погоды на 7 декабря

Фото: Амур.инфо

7 декабря в Амурской области будет переменно облачно, ночью местами пройдет слабый снег. Днем – преимущественно без осадков. Западный, северо-западный ветер разгонится до 6-11 метров в секунду.

Температура ночью составит минус 22...27, местами – минус 31...36. Днем ожидается 16...21, в отдельных районах – 24...29 градусов мороза. В Благовещенске переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер подует со скоростью 6...11 метров в секунду. Температура ночью опустится до минус 22...24, днем – до минус 16...18, сообщает Амурский гидрометцентр. На автодорогах области и города сохраняются снежный накат, местами гололедица.

Просмотров всего: 339

#погода

распечатать

Нина Гвоздкова