В Приморье в мясе дикого кабана нашли вирус АЧС

В Пограничном районе Приморского края зафиксирован вирус африканской чумы свиней. ДНК вируса АЧС выявили в мясе дикого кабана, найденного недалеко от села Духовское. Об этом сообщили специалисты Россельхознадзора.

Наличие вируса АЧС на территории Пограничного района подтвердил протокол Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора от 5 декабря 2019 года. В образцах патологического материала от дикого кабана, который исследовали специалисты, выявлена ДНК вируса африканской чумы свиней. Государственной ветеринарной инспекцией Приморского края должны быть введены ограничительные мероприятия, препятствующие распространению АЧС.

Всего в Приморском крае зарегистрировано 9 очагов вируса африканской чумы свиней на территории Ханкайского, Дальнереченского, Пожарского, Красноармейского районов, а также в Лесозаводском городском округе, сообщает PrimaMedia. Вирус приводит к гибели свиней, в том числе диких кабанов, но для человека не опасен.

Как сообщало Амур.инфо со ссылкой на амурское управление ветеринарии, в Приамурье ситуация с АЧС стабилизировалась. Последняя вспышка заболевания была зафиксирована в Белогорском районе месяц назад – 1 ноября.