Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:47 1

В Приморье в мясе дикого кабана нашли вирус АЧС

В Приморье в мясе дикого кабана нашли вирус АЧС
Фото: pixabay.com

В Пограничном районе Приморского края зафиксирован вирус африканской чумы свиней. ДНК вируса АЧС выявили в мясе дикого кабана, найденного недалеко от села Духовское. Об этом сообщили специалисты Россельхознадзора.

Наличие вируса АЧС на территории Пограничного района подтвердил протокол Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора от 5 декабря 2019 года. В образцах патологического материала от дикого кабана, который исследовали специалисты, выявлена ДНК вируса африканской чумы свиней. Государственной ветеринарной инспекцией Приморского края должны быть введены ограничительные мероприятия, препятствующие распространению АЧС.

Всего в Приморском крае зарегистрировано 9 очагов вируса африканской чумы свиней на территории Ханкайского, Дальнереченского, Пожарского, Красноармейского районов, а также в Лесозаводском городском округе, сообщает PrimaMedia. Вирус приводит к гибели свиней, в том числе диких кабанов, но для человека не опасен.

Как сообщало Амур.инфо со ссылкой на амурское управление ветеринарии, в Приамурье ситуация с АЧС стабилизировалась. Последняя вспышка заболевания была зафиксирована в Белогорском районе месяц назад – 1 ноября.

Просмотров всего: 698

#Дальний Восток #животные #чума свиней

распечатать


В России и мире

Утке удалили половые органы из-за желания спариваться по 10 раз в день
Общество

Большинство иностранцев в Амурской области будут работать на Амурском ГПЗ
Происшествия

Амурчане выявили сайты, где незаконно продавали краснокнижную черепаху
Происшествия 6

СМИ: в Хабаровске при падении с балкона погиб священник
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Авантыч

    Авантыч
    1 час назад

    Будет очередной бред про Мироторг? ))

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь