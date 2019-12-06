Проблем с теплом в домах замерзающих жителей Белогорья не обнаружено
В Белогорье после жалоб жителей на холод проведены работы по оценке температурного режима в многоквартирных домах. 5 декабря совместно с представителями прокуратуры города Благовещенска инспекторы АКС произвели замеры в квартирах граждан.
В домах, откуда поступали обращения горожан, нарушений не выявлено. В жилых помещениях температура соответствует нормативному графику предоставления коммунальных услуг, сообщили в пресс-службе АКС.
Котельное оборудование АКС работает с нормативными, соответствующими утвержденному графику параметрами. Специалисты стабилизируют гидравлический режим.
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