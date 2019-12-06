Средняя цена на лекарства в России выросла на 7 процентов

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У россиян стало уходить больше денег на покупку лекарств, отмечают аналитики. В октябре средняя цена проданного препарата выросла на 6,9 % по сравнению с тем же месяцем прошлого года и впервые превысила 200 рублей.

Рост вызван не подорожанием препаратов, а изменением структуры спроса. Россияне всё чаще отказываются от недорогих лекарств как от устаревших и малоэффективных, пояснил гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. Например, россияне на 21 % реже покупают активированный уголь, на 16 % уменьшились продажи мукалтина. Одни отказываются от дешевых препаратов как от неэффективных, другие ради экономии покупает более объемные упаковки, что также двигает средний чек вверх, пишут «Известия».

Еще одной причиной повышения средней цены упаковки лекарства может быть то, что увеличивается группа потребителей, предпочитающих покупать большие упаковки, поскольку оптом дешевле. Такое объяснение предложила исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина.

Через два-три года в России может заработать система лекарственного страхования: расходы граждан на медикаменты государство возместит за счет средств ОМС, анонсировал ранее Минздрав. Пока бесплатные препараты получают только льготники: ветераны, инвалиды, неработающие пенсионеры, дети младше трех лет, многодетные матери и пациенты с редкими заболеваниями. В 2020 году ведомство совместно с рядом регионов проведет пилотные проекты по возмещению стоимости препаратов пациентам, перенесшим инсульты и инфаркты. На это потребуется 10,5 миллиарда рублей бюджетных средств.