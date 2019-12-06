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сегодня, 13:41 5

Средняя цена на лекарства в России выросла на 7 процентов

Средняя цена на лекарства в России выросла на 7 процентов
Фото: pixabay.com

У россиян стало уходить больше денег на покупку лекарств, отмечают аналитики. В октябре средняя цена проданного препарата выросла на 6,9 % по сравнению с тем же месяцем прошлого года и впервые превысила 200 рублей.

Рост вызван не подорожанием препаратов, а изменением структуры спроса. Россияне всё чаще отказываются от недорогих лекарств как от устаревших и малоэффективных, пояснил гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. Например, россияне на 21 % реже покупают активированный уголь, на 16 % уменьшились продажи мукалтина. Одни отказываются от дешевых препаратов как от неэффективных, другие ради экономии покупает более объемные упаковки, что также двигает средний чек вверх, пишут «Известия».

Еще одной причиной повышения средней цены упаковки лекарства может быть то, что увеличивается группа потребителей, предпочитающих покупать большие упаковки, поскольку оптом дешевле. Такое объяснение предложила исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина.

Через два-три года в России может заработать система лекарственного страхования: расходы граждан на медикаменты государство возместит за счет средств ОМС, анонсировал ранее Минздрав. Пока бесплатные препараты получают только льготники: ветераны, инвалиды, неработающие пенсионеры, дети младше трех лет, многодетные матери и пациенты с редкими заболеваниями. В 2020 году ведомство совместно с рядом регионов проведет пилотные проекты по возмещению стоимости препаратов пациентам, перенесшим инсульты и инфаркты. На это потребуется 10,5 миллиарда рублей бюджетных средств.

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#здоровье #цены

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Комментарии
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  • zeya28

    zeya28
    3 часа назад

    Пока бесплатные препараты получают только льготники: ветераны, инвалиды, неработающие пенсионеры... С каких пор такая льгота применима и к неработающим пенсионерам?

  • Нур

    Нур
    2 часа назад

    zeya28

    Пока бесплатные препараты получают только льготники: ветераны, инвалиды, неработающие пенсионеры... С каких пор такая льгота применима и к неработающим пенсионерам?



    Кто где получает?

    Средняя цена....Ну да, средняя. Покупала свой препарат за 800, было дорого, сейчас покупаю за 1400, и обещают еще дороже.Один 1400, другой 2800, третий 920 ит.д. 12000 на двоих на две недели.

    Муж неработающий пенсионер, ни одной таблетки бесплатно не дали

  • Вишня

    Вишня
    1 час назад

    что то зарплата и пенсия ни разу не скаканула разом на 7%

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Вроде директора а такие выводы безграмотные делают... Всё гораздо проще: дешевые препараты всегда клали и кладут подальше, а сейчас просто цены на все лекарства повысились и всё, не надо искать какие-то отмазки - оптом берут, дешевые не берут.

  • stepan28rus

    stepan28rus
    27 минут назад

    После Нового Года пенсия будет увеличена на 6,6 % вот аптеки и дуют цены. Ничего удивительного и продукты подорожают и транспорт.

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