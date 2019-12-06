Кража тепла у жителей многоквартирных домов в Астрахановке подтвердилась

Жители частного сектора врезают в инженерные системы отопления циркуляционные насосы. Самовольная установка оборудования влияет на гидравлический режим системы и как следствие конечные потребители не получают достаточно тепла. В ходе рейда была приостановлена работа восьми незаконно установленных насосов.

Владельцы домов, где служба потерь и режимов энергопотребления АКС выявила незаконное оборудование, были вынуждены отключить насосы. Составленные в ходе рейда материалы будут переданы для привлечения собственников к административной ответственности.

«К сожалению, пока выявлено не всё насосное оборудование. В сложившейся ситуации специалисты АКС делают все возможное. Котельная работает с повышенными параметрами. Специалисты пытаются стабилизировать сложившийся гидравлический режим с учетом отключенного оборудования потребителей. Ежедневно сотрудники выезжают в район Астрахановки, дабы оперативно и на месте выходить из сложившейся ситуации», – сообщили в пресс-службе АКС.