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сегодня, 13:35 5

Кража тепла у жителей многоквартирных домов в Астрахановке подтвердилась

Кража тепла у жителей многоквартирных домов в Астрахановке подтвердилась
Фото: vestikamaza.ru/

В Астрахановке вечером 5 декабря сотрудники АКС, полиции и прокуратуры Благовещенска провели рейд. Это было сделано после жалоб местных жителей на низкие температуры в квартирах. Специалисты заподозрили, что недобросовестные владельцы частных домов забирают тепло своих соседей. Подозрения подтвердились.

Жители частного сектора врезают в инженерные системы отопления циркуляционные насосы. Самовольная установка оборудования влияет на гидравлический режим системы и как следствие конечные потребители не получают достаточно тепла. В ходе рейда была приостановлена работа восьми незаконно установленных насосов.

Владельцы домов, где служба потерь и режимов энергопотребления АКС выявила незаконное оборудование, были вынуждены отключить насосы. Составленные в ходе рейда материалы будут переданы для привлечения собственников к административной ответственности.

«К сожалению, пока выявлено не всё насосное оборудование. В сложившейся ситуации специалисты АКС делают все возможное. Котельная работает с повышенными параметрами. Специалисты пытаются стабилизировать сложившийся гидравлический режим с учетом отключенного оборудования потребителей. Ежедневно сотрудники выезжают в район Астрахановки, дабы оперативно и на месте выходить из сложившейся ситуации», – сообщили в пресс-службе АКС.

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#ЖКХ #происшествия

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    сейчас все потери повесят на эти насосы, штрафы должны быть серьезными...

  • Егорий

    Егорий
    2 часа назад

    За воровство разве не уголовная ответственность?

  • Читатель новостей

    Читатель новостей
    2 часа назад

    ЕгорийЗа воровство разве не уголовная ответственность?


    Зависит от того кто ворует?

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    2 часа назад

    Согласен с Читателем новостей.

    Если ворует элита, а у нас элита это единоросы восседающие в мягких креслах, то им то что, им ни чего не будет, а вот если работяга, то тут правохранители и законники будут раскручивать дело огого.

  • Егорий

    Егорий
    1 час назад

    Вор он всегда вор, чиновник он или работяга - какая разница?

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