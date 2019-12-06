Контроль за пунктами продажи древесины в Приамурье хотят ужесточить

Депутаты областного заксобрания намерены ужесточить контроль за пунктами продажи древесины. Изменения в региональный закон «Об организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории Амурской области» подготовлены комитетом по вопросам природопользования и будут внесены в повестку дня заседания 11 декабря.

Проектом закона предлагается наделить министерство лесного хозяйства области (или, по усмотрению правительства региона, другое ведомство) полномочиями по контролю над деятельностью пунктов торговли древесиной.

«На практике это будет означать, что специалисты уполномоченного органа смогут самостоятельно и беспрепятственно заходить на территорию этих пунктов, где, кстати, часто хранится неучтенная древесина, и не просто проверять документы, которые тоже нередко бывают фиктивными, но и составлять протоколы о нарушениях и выписывать предписания. А за нарушение данного закона, между прочим, предусмотрена ответственность до 500 тысяч рублей для предприятий и должностных лиц. Надеемся, что это станет еще одним препятствием для черных лесорубов», – рассказала председатель комитета Ирина Киевская.

В целях более оперативного вступления в силу новых положений и их применения в нынешнем лесозаготовительном сезоне комитет предложит заксобранию обсудить законопроект на текущем заседании сразу в двух чтениях.

Два законопроекта, одобренных на ноябрьском заседании, депутаты рекомендовали к рассмотрению во втором чтении. Они касаются разграничения полномочий органов власти области в сфере обращения с отходами производства и потребления, а точнее передачи данных полномочий в одно ведомство и бесплатного предоставления в собственность земельных участков на территории Приамурья с целью снизить для многодетных семей и семей с детьми-инвалидами количество походов в госучреждения в ходе процедуры оформления таких наделов.

Повестка дня заседания включала 10 вопросов, в том числе два федеральных закона, законодательная инициатива Госсовета Удмуртской Республики по внесению в Государственную думу проекта федерального закона о внесении изменений в две статьи Земельного кодекса РФ для устранения в законодательстве пробела, позволяющего арендаторам объектов недвижимости использовать исключительное право на приобретение земельного участка при наличии задолженности по дорогу аренды этого же участка.