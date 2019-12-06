Амурчане выявили сайты, где незаконно продавали краснокнижную черепаху

В Амурской области суд признал незаконной информацию в Сети о продаже краснокнижных животных. Это было сделано по заявлению Благовещенского межрайонного природоохранного прокурора.

Благовещенской межрайонной природоохранной прокуратурой в ходе мониторинга интернета были выявлены два сайта, на которых осуществлялась продажа черепахи дальневосточный трионикс, занесенной в Красную книгу России. Информация, подтверждающая законность продажи данного животного, на сайтах отсутствовала.

Продажа объектов животного мира, занесенных в Красную книгу РФ, без разрешительных документов предусматривает уголовную или административную ответственность. При этом предоставление возможности доступа через Сеть к информации, побуждающей к покупке особо ценных диких животных, является распространением запрещенных сведений.

Благовещенский межрайонный природоохранный прокурор направил в суд административное исковое заявление о признании такой информации запрещенной на территории РФ, блокировке сайтов. Решением Благовещенского городского суда требования были удовлетворены полностью. Решение суда еще не вступило в законную силу, пишет Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.