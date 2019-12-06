В Благовещенске завершено строительство уникального для Приамурья детского сада

В областном центре Приамурья закончилось строительство нового детского сада для 120 маленьких горожан. Новый корпус дошкольного учреждения находится в микрорайоне Подсолнухи. Общая площадь двухэтажного здания составляет более 3 000 квадратных метров.

Новое дошкольное учреждение построили с нуля меньше чем за год – к основным работам приступили весной текущего года.

В новом садике проектом предусмотрены групповые комнаты, пищеблок с новейшим оборудованием, медицинский кабинет, прачечная, музыкальные и физкультурные залы, кабинеты для дополнительных занятий.

В первую очередь детский сад ориентирован на пребывание детей до трех лет. Поэтому на первом этаже оборудованы функциональные колясочные, а также комнаты для пеленания и переодевания малышей.

Кроме того, этот сад будет первым дошкольным учреждением в Амурской области, которое оснащено современными зонами, оборудованием и трапами для детей малоподвижных групп, сообщает пресс-служба городской администрации. Там также есть лифт.

Уже 9 января садик примет первых воспитанников из числа тех, кто стоит сейчас в очереди на путевки. Документ о его вводе в эксплуатацию подписала в четверг, 5 декабря, мэр города Валентина Калита.

Возводил здание застройщик за свой счет. Приобрести его в собственность город сможет благодаря участию в федеральном национальном проекте «Демография», задача которого – содействие занятости женщин, то есть создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.

Стоимость объекта составляет 146,9 миллиона рублей. Деньги выделялись из федерального и городского бюджетов как раз для того, чтобы выкупить садик у застройщика.