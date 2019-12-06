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сегодня, 12:49 13

В Благовещенске завершено строительство уникального для Приамурья детского сада

В Благовещенске завершено строительство уникального для Приамурья детского сада
Фото: admblag.ru

В областном центре Приамурья закончилось строительство нового детского сада для 120 маленьких горожан. Новый корпус дошкольного учреждения находится в микрорайоне Подсолнухи. Общая площадь двухэтажного здания составляет более 3 000 квадратных метров.

Новое дошкольное учреждение построили с нуля меньше чем за год – к основным работам приступили весной текущего года.

В новом садике проектом предусмотрены групповые комнаты, пищеблок с новейшим оборудованием, медицинский кабинет, прачечная, музыкальные и физкультурные залы, кабинеты для дополнительных занятий.

В первую очередь детский сад ориентирован на пребывание детей до трех лет. Поэтому на первом этаже оборудованы функциональные колясочные, а также комнаты для пеленания и переодевания малышей.

Кроме того, этот сад будет первым дошкольным учреждением в Амурской области, которое оснащено современными зонами, оборудованием и трапами для детей малоподвижных групп, сообщает пресс-служба городской администрации. Там также есть лифт.

Уже 9 января садик примет первых воспитанников из числа тех, кто стоит сейчас в очереди на путевки. Документ о его вводе в эксплуатацию подписала в четверг, 5 декабря, мэр города Валентина Калита.

Возводил здание застройщик за свой счет. Приобрести его в собственность город сможет благодаря участию в федеральном национальном проекте «Демография», задача которого – содействие занятости женщин, то есть создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.

Стоимость объекта составляет 146,9 миллиона рублей. Деньги выделялись из федерального и городского бюджетов как раз для того, чтобы выкупить садик у застройщика.

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#городская власть #дети #строительство

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Комментарии
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  • Антон Патоков

    Антон Патоков
    4 часа назад

    То, что в Благовещенске посчитают хорошей новостью в других городах - стандартная строчка из объявления на циане. Только там ещё и паркинг будет и фок.

  • кулибин

    кулибин
    3 часа назад

    «Возводил здание застройщик за свой счет». И далее: «Стоимость объекта составляет 146,9 миллиона рублей. Деньги выделялись из федерального и городского бюджетов». Это как?

  • Myxira

    Myxira
    3 часа назад

    Сады и школы - это хорошо.

    *** как же нужна Благовещенску машина для посадки крупномерных деревьев... может, Русгидро город "отмеценатит"?...

  • ЛайКа

    ЛайКа
    3 часа назад

    кулибин

    «Возводил здание застройщик за свой счет». И далее: «Стоимость объекта составляет 146,9 миллиона рублей. Деньги выделялись из федерального и городского бюджетов». Это как?



    Это каком к верху





    Приобрести его в собственность город сможет благодаря участию в федеральном национальном проекте «Демография»



    Видимо этих не хватило и добавят свои



  • uslon

    uslon
    3 часа назад

    Вопросов два, - где этот "Подсолнух" и почему такое высокое крыльцо?

  • SANTA99

    SANTA99
    3 часа назад

    если построил Амурстрой то на века

  • volck0v

    volck0v
    3 часа назад

    Дааа насчет крыльца они перестарались

  • SANTA99

    SANTA99
    3 часа назад

    а крыльцо только для губера с его ростом

  • KAMILA_8505

    KAMILA_8505
    3 часа назад

    кулибин

    «Возводил здание застройщик за свой счет». И далее: «Стоимость объекта составляет 146,9 миллиона рублей. Деньги выделялись из федерального и городского бюджетов». Это как?



    Стройка шла за счет средств застройщика, далее - оплата по факту сдачи

  • Myxira

    Myxira
    3 часа назад

    uslon

    почему такое высокое крыльцо?



    "В первую очередь детский сад ориентирован на пребывание детей до трех лет. Поэтому на первом этаже оборудованы функциональные колясочные..."

    Хороший вопрос.

  • brb

    brb
    3 часа назад

    Потемкинская лестница.

  • nastya291287

    nastya291287
    1 час назад

    А зачем лифт?

  • SANTA99

    SANTA99
    1 час назад

    губер поднялся

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