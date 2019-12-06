Суверенный фонд Абу-Даби получил 4,5 % компании Petropavlovsk

Суверенный фонд благосостояния Abu Dhabi Investment Authority стал владельцем 4,5 % акций золотодобывающей Petropavlovsk Plc – компании, работающей в Амурской области. Она входит в первую пятерку компаний РФ по объемам производства золота.

Доля фонда составляет примерно 149 миллионов акций, что по текущим котировкам оценивается в 17,3 миллиона фунтов, пишет Gold.1prime.ru со ссылкой на сообщение Petropavlovsk Plc. Владел ли фонд акциями компании ранее, не раскрывается.

Abu Dhabi Investment Authority, принадлежащий эмирату Абу-Даби, основан для инвестиционных целей правительством Абу-Даби.

В середине июля 2019 года НПО «Альтаир» Романа Троценко стало крупнейшим акционером Petropavlovsk, выкупив 22,4 % акций.

В Амурской области у Petropavlovsk Plc сосредоточены основные активы: в регионе работает четыре горно-гидрометаллургических комбината – Покровский рудник, Пионер, Маломыр и Албын.