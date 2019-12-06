СМИ: в Хабаровске при падении с балкона погиб священник
В Хабаровске погиб 34-летний иерей Преображенского кафедрального собора, проректор Хабаровской духовной семинарии Дионисий (Денис Проскурин). Он упал с балкона.
Как сообщает портал PROkhab.ru, мужчина вместе с женой снимали квартиру в доме № 9 на улице Олега Кошевого. Священник вышел на балкон и долго не возвращался. Женщина забеспокоилась и выглянула на улицу. Она увидела, что супруг лежит на земле, и вызвала скорую.
Бригада медиков застала пострадавшего еще живым. Пациент скончался по пути в больницу.
В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. Кроме несчастного случая, рассматривается и версия суицида.
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