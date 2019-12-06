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сегодня, 12:15 0

СМИ: в Хабаровске при падении с балкона погиб священник

СМИ: в Хабаровске при падении с балкона погиб священник
Фото: pixabay.com

В Хабаровске погиб 34-летний иерей Преображенского кафедрального собора, проректор Хабаровской духовной семинарии Дионисий (Денис Проскурин). Он упал с балкона.

Как сообщает портал PROkhab.ru, мужчина вместе с женой снимали квартиру в доме № 9 на улице Олега Кошевого. Священник вышел на балкон и долго не возвращался. Женщина забеспокоилась и выглянула на улицу. Она увидела, что супруг лежит на земле, и вызвала скорую.

Бригада медиков застала пострадавшего еще живым. Пациент скончался по пути в больницу.

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. Кроме несчастного случая, рассматривается и версия суицида.

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#Дальний Восток #происшествия #религия

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