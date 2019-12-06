Дума приняла документ, защищающий права детей на жилье при разводе родителей

Законопроект направлен на «обеспечение защиты жилищных прав несовершеннолетнего ребенка при разводе родителей, в том числе путем привлечения родителя, проживающего отдельно от ребенка, к участию в несении им дополнительных обязательств, связанных с обеспечением несовершеннолетнего ребенка жилым помещением», говорится в пояснительной записке.

ТАСС пишет, что, в соответствии со статьей 86 Семейного кодекса, суд при наличии исключительных обстоятельств может привлечь каждого из родителей к оплате дополнительных расходов, вызванных этими обстоятельствами, эти суммы выплачиваются сверх алиментов. Такие обстоятельства – болезнь или увечье несовершеннолетнего или нетрудоспособного совершеннолетнего, необходимость оплаты постороннего ухода за ним, «другие обстоятельства».

Перечень особых обстоятельств в этой статье не является исчерпывающим, отмечается в пояснительной записке. Но из-за того, что указаны лишь обстоятельства, связанные со здоровьем ребенка, суды сегодня трактуют ее как предполагающую возмещение расходов, связанных исключительно с лечением и реабилитацией ребенка.

В связи с этим законопроектом предлагается включить в перечень исключительных обстоятельств отсутствие пригодного для постоянного проживания жилого помещения и другие обстоятельства. Это позволит суду в каждом случае оценивать ситуацию с учетом всех сложившихся обстоятельств и принимать решение, основанное на балансе интересов ребенка и родителя, выплачивающего алименты, говорится в сопроводительных материалах.

Изменения в Семейный кодекс разработаны во исполнение плана мероприятий на 2015-2018 годы по реализации первого этапа Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года.