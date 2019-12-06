Благовещенец решил обогатиться, воспользовавшись драмой в семье знакомых

Амурчанка написала в полицию заявление на мужа за изнасилование. А потом испугалась, что его привлекут к уголовной ответственности. Женщина обратилась к знакомому, который пообещал решить проблему за вознаграждение.

Это произошло в сентябре 2018 года. В ходе телефонного разговора женщина рассказала, что написала заявление в полицию на мужа по факту причинения ей телесных повреждений и развратных действий сексуального характера. Она попросила знакомого помочь: сделать так, чтобы мужа не привлекли к уголовной ответственности.

Знакомый, имеющий юридическое образование, понял, что мужу ничего не грозит и в возбуждении уголовного дела откажут. Но он решил воспользоваться ситуацией и выманить деньги. Он сказал ей, что готов помочь и назвал цену – 50 тысяч рублей.

В этот же день обманщик получил деньги – сначала 30 тысяч, потом оставшиеся 20 тысяч. Решать вопрос об освобождении мужа «заказчицы» от уголовной ответственности он не собирался. А через несколько дней обвиняемый в покушении на мошенничество потребовал у женщины еще 10 тысяч рублей. При передаче этой суммы мужчину задержали сотрудники полиции.

«Таким образом, обвиняемый умышленно, из корыстных побуждений, обманным путем, совершая ряд тождественных преступных действий, совершаемых путем изъятия имущества из одного и того же источника, пытался похитить денежные средства на общую сумму 70 000 рублей, однако не довел преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам», – резюмирует пресс-служба Благовещенского городского суда.

Следователь следственного отдела полиции Благовещенска обратился в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемого и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Преступление, в совершении которого обвиняется мужчина, относится к категории средней тяжести. Кроме того, ранее мужчина не был судим. Ущерб, причиненный преступлением, он возместил полностью. Эти обстоятельства позволили суду сделать вывод о прекращении уголовного дела.

В итоге дело прекратили, назначив мужчине судебный штраф в размере 20 тысяч рублей. Оплатить его он должен в течение трех месяцев со дня вступления постановления в законную силу. Если этого не произойдет, то мужчину привлекут к уголовной ответственности.