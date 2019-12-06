Министр энергетики РФ: цены на топливо растут гораздо медленнее, чем инфляция

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«Благодаря демпферу удалось отказаться от соглашений с нефтяными компаниями об ограничении роста цен на топливо, которые действовали до июля 2019 года. Сегодня мы уже убедились в правильности выбранной тактики – рынок топлива в Российской Федерации стабилен, а рост цен на топливо существенно отстает от темпов инфляции – 2,7 % против 3,7-4 % в октябре 2019 года», – говорится в статье.

Ранее замминистра энергетики РФ Павел Сорокин сообщил, что текущий налоговый маневр позволил удержать рост цен на автомобильное топливо в пределах инфляции, а цены на бензин растут темпами даже ниже инфляции с учетом индексации НДС.

Чтобы компенсировать нефтяникам потери от поставок топлива на внутренний рынок по фиксированный цене при гораздо более высокой экспортной альтернативе, правительство с 1 января 2019 года ввело в действие демпфирующий механизм. Он предусматривал, что государство возмещает компаниям до 60 % разницы между условной внутренней ценой на топливо и более высокими экспортными ценами.

Новак также сообщил, что производство автобензина в 2019 году увеличится на 2 % – до 40,2 миллиона, объем первичной переработки нефти и газового конденсата будет чуть меньше прошлого года. «Производство автобензина, по нашим расчетам, увеличится на 2 % и достигнет 40,2 миллиона тонн», – прогнозирует министр.

По данным Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК, производство бензина в России в ноябре 2019 года сократилось на 3,1 % по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года – до 3,28 миллиона тонн. По итогам января-ноября НПЗ увеличили производство бензина на 2,4 %, до 36,6 миллиона тонн.

В целом за 11 месяцев 2019 года первичная переработка нефтяного сырья в России сократилась на 0,7 % – до 260,2 миллиона тонн, в ноябре – выросла на 2,2 % – до 24,36 миллиона тонн.

По информации ТАСС