Спецназовец рассказал о том, как уснуть за 2 минуты и выспаться за 15
Американский психолог и спортивный тренер Бад Уинтер еще в 1980-х годах описал методику быстрого погружения в сон, которую использовали военные. Российский спецназовец подтвердил, что метод не устарел и до сих пор применяется в практике.
Помимо возможности заснуть за две минуты, можно также освоить технику быстрого сна в течение 15 минут. Главным здесь является полное расслабление и правильное дыхание.
Во время Второй мировой систему разработали для военных летчиков, которых учили засыпать в сидячем положении, даже во время обстрела. Затем технику распространили на всю армию.
На то, чтобы научиться мгновенному погружению в сон, уходит около шести недель, но, как сообщает Life, у некоторых это получается намного быстрее.
Методику Уинтер описал в книге «Расслабься и побеждай: как выступать на чемпионате» (Relax and Win: Championship Performance).
Чтобы быстро заснуть сидя, нужно сделать следующее:
1. Откинуться на спинку стула, поставив ноги параллельно друг другу;
2. Руки нужно скрестить на груди, расслабить мышцы головы и опустить подбородок на грудь;
3. Расслабить глаза, челюсти, губы и язык, опустить вниз плечи;
4. Дышать глубоко и медленно, все сильнее расслабляя тело с каждым выдохом. Руки и ноги должны ощущаться, как будто они находятся отдельно от тела.
По словам бойца российского спецназа Александра Б., то же самое можно проделать и лежа.
В этом случае руки лучше не скрещивать, а положить их вдоль тела, развернув ладонями вверх.
«Также для большей эффективности под закрытыми веками можно закатить глаза, главное – делать это без напряжения», – рассказал спецназовец.
Уинтер также советовал представлять себя лежащим в лодке, плывущей по спокойному озеру, или в бархатном гамаке, который покачивается в темной комнате.
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