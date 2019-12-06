Дмитрий Медведев пообещал не закрывать YouTube

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время интервью пообещал телеведущей Анастасии Ивлеевой не закрывать YouTube в России. По его словам многое зависит от того, какую политику будет вести видеосервис.

«Ничего никто закрывать не собирается, и YouTube как был, так и останется, и те, кто зарабатывает на YouTubе, смогут зарабатывать», – цитирует главу правительства РИА Новости.

При этом Медведев уточнил, что многое зависит не от Москвы, а от политики самого видеосервиса, которая меняется. В частности, в коммерческой части и в разделе об авторских правах она становится более строгой, заключил премьер.

Главе правительства также задали вопрос о ситуации вокруг «Яндекса». Он ответил, что регулирование в сфере значимых интернет-ресурсов необходимо, но оно не должно быть дурным.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, ограничивающий долю иностранного владения значимым интернет-ресурсом до 20 %. Позднее документ отозвали для доработки.

«Когда сумели договориться о нормальном, сбалансированном регулировании, которое не является жестким, но в то же время оставляет у государства возможность влиять на ситуацию, ситуация успокоилась», – сказал премьер-министр, комментируя колебания котировок «Яндекса» на фоне ситуации с законопроектом.