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сегодня, 11:30 5

Дмитрий Медведев пообещал не закрывать YouTube

Дмитрий Медведев пообещал не закрывать YouTube
Фото: pixabay.com

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время интервью пообещал телеведущей Анастасии Ивлеевой не закрывать YouTube в России. По его словам многое зависит от того, какую политику будет вести видеосервис.

«Ничего никто закрывать не собирается, и YouTube как был, так и останется, и те, кто зарабатывает на YouTubе, смогут зарабатывать», – цитирует главу правительства РИА Новости.

При этом Медведев уточнил, что многое зависит не от Москвы, а от политики самого видеосервиса, которая меняется. В частности, в коммерческой части и в разделе об авторских правах она становится более строгой, заключил премьер.

Главе правительства также задали вопрос о ситуации вокруг «Яндекса». Он ответил, что регулирование в сфере значимых интернет-ресурсов необходимо, но оно не должно быть дурным.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, ограничивающий долю иностранного владения значимым интернет-ресурсом до 20 %. Позднее документ отозвали для доработки.

«Когда сумели договориться о нормальном, сбалансированном регулировании, которое не является жестким, но в то же время оставляет у государства возможность влиять на ситуацию, ситуация успокоилась», – сказал премьер-министр, комментируя колебания котировок «Яндекса» на фоне ситуации с законопроектом.

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#интернет #российская власть

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Комментарии
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  • Огнищанин

    Огнищанин
    1 час назад

    нам и про пенсию обещали

  • ay

    ay
    39 минут назад

    Короче, если протестные ролики повыпиливают, а счётчики дизлайков Новогодних Обращений показывать не будут - то хай себе живут.

  • retired21

    retired21
    37 минут назад

    пусть попробует закрыть,айфончик слабо представляет себе это технически

  • retired21

    retired21
    36 минут назад

    про самолетик от втб для жены никто спросить не рискнул?)

  • volck0v

    volck0v
    20 минут назад

    если пообещал значит закроют

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