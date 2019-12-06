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Красавица из Свободного продолжает завоевывать титулы в международных конкурсах красоты

Красавица из Свободного продолжает завоевывать титулы в международных конкурсах красоты

Жительница Свободного Елена Логинова продолжает участвовать в конкурсах красоты. Летом этого года она завоевала корону «MISS WORLD Grand-Prix 2019», после чего ей вновь стали поступать предложения от организаторов всевозможных конкурсов, в том числе и зарубежных, пишет gzt-sv.ru.

«Так случилось, что в этот раз мне посчастливилось принять участие сразу в двух конкурсах Queen Beauty 2019 и Miss Missis&Russia ERA 2019-2020 с небольшим временным разрывом между ними. Наверное, это было очередное испытание для меня, которое я прошла успешно», — поделилась Елена Логинова.

Финал конкурса красоты Queen Beauty 2019 состоялся 20 октября в Сочи в концертном зале «Летний театр». За звание победительницы боролись 14 участниц из разных городов: Лениногорск, Тольятти, Казань, Геленджик, Оренбург, Самара, Москва, Иркутск, Чита, Туапсе, Сочи, Краснокамск, Магнитогорск и Свободный.

По словам Елены, на этом конкурсе совершенно отсутствовала конкуренция. «Со всеми участницами мы сплотились так, что переживали порой друг за друга больше, чем за себя, — рассказала девушка. — Спасибо ведущему Степану Меньщикову, который поддерживал нас во время финала. Организация конкурса была на высшем уровне. Когда в соцсетях на меня с предложением об участии вышла директор продюсерского центра LiMa Лилия Манаева, я, признаюсь, как-то быстро согласилась попробовать свои силы и принять участие в конкурсе. И не ошиблась. Оно того стоило. Впечатлений масса! Сама Лилия практически круглосуточно находилась рядом с нами и поддерживала во всех вопросах. Мне и другим конкурсанткам повезло: с нами работали лучшие психологи, фотографы, режиссёр-постановщик и многие другие, кто вошёл в эту профессиональную команду».

В течение пяти дней участницы жили в отеле с видом на море и готовились к финалу. Главной задачей конкурса стало не соответствие девушек параметрам 90-60-90, а раскрытие собственной женственности, внутренней красоты.

«Ещё одной фишкой конкурса стало то, что каждая из нас должна была, практически не снимая, носить ленты с названием наших городов. Как показывает практика, город Свободный достаточно известен только на политическом уровне — строительство международных объектов, космодром и президентское внимание, а что касается простых людей, то они даже не представляют, в какой стороне нашей необъятной родины находится мой любимый город. Очень приятно, когда люди начинают проявлять интерес, и в первую очередь их удивляет название города — Свободный. Я с удовольствием рассказываю им о истории его основания, о том, какие перемены он сейчас переживает и что у нас живут самые красивые и добрые люди. В этот раз участницы после завершения конкурса с радостью фотографировались с лентой, на которой было нанесено название моего города», — отметила Елена Логинова.

По результатам конкурса была выбрана только одна победительница, которой досталась в качестве главного приза переходящая корона, а остальные участницы стали королевами красоты своих городов. Елена стала королевой Свободного. Практически сразу после окончания конкурса Queen Beauty 2019 в Сочи Елене предстоял перелёт и включение в подготовку к следующему конкурсу — Miss Missis&Russia ERA 2019-2020.

В этом конкурсе организаторы подготовили интересные решения для выходов. К примеру, первое дефиле девушек прошло в исторических славянских нарядах, а также предстояло предстать перед знаменитыми членами жюри в шубах и вечерних платьях.

«Я в последний момент узнала, что это был конкурс не только красоты, но и необходимо было подготовить творческий номер, — рассказала Елена. — Для меня это стало сюрпризом, но, несмотря на это, я всё же сумела достойно выступить. Мне нельзя было подвести команду».

В итоге Елене присудили титул «Mrs. Элегантность». По окончании конкурса у Елены появилась возможность попасть на страницы модного глянцевого журнала — для неё зарезервировали разворот.

В планах Елены на ближайшее будущее — выступить на профессиональном подиуме и продолжить своё развитие в модельном бизнесе. И она думает над предложением от спонсоров посетить Анталию. В апреле 2020 года Елена нацелена вернуться в Москву на неделю международной ювелирной моды Estet Fashion Week.

Фото: https://www.instagram.com/elena4885_loginova/

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#конкурсы #Свободный

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Комментарии
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  • Одногруппник

    Одногруппник
    48 минут назад

    Вот это лошади! Особенно второе фото!

  • Лорэн

    Лорэн
    43 минуты назад

    Боже,где набрали таких красавиц?

  • Aligator

    Aligator
    41 минута назад

    :))) это писец господа!

  • Рив Норин

    Рив Норин
    30 минут назад

    А это точно конкурс красоты?

  • smoosy

    smoosy
    25 минут назад

    Хоть бы ночью эти "крокодилы" не приснились)))))

  • remez

    remez
    19 минут назад

    Мда

  • Asd456

    Asd456
    18 минут назад

    В жури, кто??? Слепые, еще и за рубеж пускают

  • Татьяна Белогорск

    Татьяна Белогорск
    17 минут назад

    Видимо, стали по интеллекту отбирать

  • Myxira

    Myxira
    10 минут назад

    Прочитала сначала комменты... потом статью... фото...

    Народ, я с вами

  • Allgemeine

    Allgemeine
    3 минуты назад

  • Молчание Ягнят

    Молчание Ягнят
    11 секунд назад

    Быгыгы

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