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В Белогорске пропал пожилой мужчина

В Белогорске пропал пожилой мужчина
Фото: instagram.com/psoamur

В Белогорске 5 декабря пропал пожилой мужчина. Амурчан просят помочь в его поисках.

Пропавший – Николай Алексеевич Василенко 1939 года рождения, сообщается в Инстаграме поисково-спасательного отряда «Амур».

Приметы мужчины: рост около 165 сантиметров, среднего телосложения, глаза светло-серого цвета. Был одет: вязаная шапка серого цвета, милицейский китель, трико спортивное серого цвета, сапоги войлочные.

Отмечается, что Николай Василенко дезориентирован.

Всех, кому известно местонахождение амурчанина, просят сообщить по телефонам: 8-914-581-01-57, 8-909-819-34-75, 8-914-618-36-37 – волонтеры; 8 (41641) 2-41-19, 8-999-166-15-25, 102 – полиция.

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#Белогорск #происшествия

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