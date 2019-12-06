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сегодня, 11:00 0

Теоретическая часть экзамена на водительские права изменится

Теоретическая часть экзамена на водительские права изменится
Фото: Амур.инфо

Количество вопросов на теоретическом экзамене для получения водительских прав значительно увеличится. Для испытуемых включат новые задания по безопасному управлению автомобилем.

Пока на «теории» проверяют знание ПДД, а также «иных законодательных практик в сфере безопасности дорожного движения» – это около 800 вопросов. В ГИБДД считают, что кандидату в водители в первую очередь необходим навык безопасного управления автомобилем, поэтому в экзамен включат новые вопросы на эту тему. Кроме того, изменится сама процедура проведения испытания. В итоге теоретическая часть будет состоять из блоков «Основы безопасности вождения», «ПДД», «Законодательство», «Медицина», «Устройство ТС», «Психология», «Профессиональный блок».

Что касается практической части, то, как сообщалось ранее, из нее будет исключена «площадка». В Госавтоинспекции объяснили, что подобная мера поможет будущим водителям быстрее научиться ездить в реальных условиях. Кроме того, нет смысла повторять экзамены, которые сдают в автошколах. Основные задачи автоинспекторов на экзамене – оценить, готов ли водитель к управлению транспортным средством в реальных дорожных условиях.

Замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков добавил, что по новым правилам не будет заранее известных маршрутов, а также планируется отказаться от балльной оценки.

Нововведения должны вступить в силу с 1 октября 2020 года, пишет РИА Новости.

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#транспорт

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