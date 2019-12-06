Врачи смогли запустить сердце женщины, которое остановилось 6,5 часов назад

В Испании врачи впервые запустили сердце после остановки. Орган не бился в течение 6,5 часов.

По информации врачей, сердце 34-летней британки Одри Мэш остановилось в результате переохлаждения. Она с мужем отдыхала в Пиренеях, Каталонии, когда решила отправиться в горы. Супруги поднялись на высоту более 2,5 тысячи метров, но погода начала портиться, и женщина внезапно упала в обморок. Муж проверил пульс, однако его не было. Дыхания он тоже не ощутил и отметил, что жена перестала подавать какие-либо признаки жизни.

На место инцидента вызвали спасателей, которые прибыли на вертолете. По словам супруга, они зафиксировали температуру тела в 18 градусов. Женщину экстренно госпитализировали в Барселону, где медикам удалось ее реанимировать. Доктора назвали случай «исключительным», сообщает «Лента.ру».