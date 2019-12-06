«Вызов Амура 17», «Ночь. Хор. Филармония»: выходные в Благовещенске

В Благовещенске в эти выходные состоится большое спортивное событие «Вызов Амура 17». Ожидаются спортсмены из Амурской области, Хабаровска, Биробиджана, Якутска, Таджикистана, Дагестана и Абхазии. Кроме того, в городе пройдет мероприятие «Ночь. Хор. Филармония». В ОКЦ организуют концерт, посвященный 95-летию Булата Окуджавы.

Суббота, 7 декабря

В 12:00 в концертном зале Центра эстетического воспитания пройдет гала-концерт II международного фестиваля-конкурса «Амурский звездопад».

В 16:00 в малом зале ОКЦ начнется концерт-трибьют музыкально-творческой студии ART-major, посвященный 95-летию Булата Окуджавы «Давайте жить!».

Театр кукол приглашает на сказку «Терем Деда Мороза», начало в 11:00. В 17:00 там покажут сказку «Маленький принц».

В театре драмы в 18:00 можно будет посмотреть сказку о настоящем в двух действиях «Алые паруса».

Также в 18:00 в киноконцертном зале АОДНТ начнется гала-концерт фестиваля музыкально-песенного наследия Муслима Магомаева.

В этот день состоится турнир по профессиональному панкратиону «Вызов Амура 17». Амурчан ждет десяток бескомпромиссных боев в клетке по правилам ММА. Амурские бойцы сойдутся в поединках с соперниками из Хабаровска, Биробиджана, Якутска, Таджикистана, Дагестана и Абхазии. Начало в 19:00. Место проведения – Grand Arena Ostrova.

В усадьбе Котельникова на Краснофлотской, 131А, в 20:00 начнется мероприятие «Ночь. Хор. Филармония».

Воскресенье, 8 декабря

В 11:10 начнется открытое первенство Благовещенска по лыжным гонкам «Открытие зимнего сезона». Место проведения: лыжная база «Россия» в Моховой Пади.

Театр кукол в 11:00 покажет сказку «Терем Деда Мороза». А театр драмы приглашает на трагикомедию в двух действиях «Селфи со склерозом», начало в 18:00.

В Доме Саяпина в 14:00 покажут спектакль студии исторической реконструкции «Албазинец» Амурского областного краеведческого музея под названием «Сказ о доблестном казаке Фёдоре Опарине, о землях дальних и народах малых».

Суббота и воскресенье, 6 и 7 декабря

Оба выходных дня в спорткомплексе АмГУ будет проходить XI Дальневосточный турнир по греко-римской борьбе среди юношей 2003-2004 годов рождения, 2005 года рождения и младше, посвященного памяти мастера спорта СССР Степанюка. Торжественное открытие состоится 7 декабря в 12:00.

Также в выходные состоится чемпионат и первенство Амурской области по дзюдо среди юношей и девушек 2004-2006 годов рождения, юниоров 2001-2003 годов рождения, мужчин и женщин. Соревнования будут длиться до 9 декабря включительно, торжественное открытие запланировано на 7 декабря 11:00. Место проведения: спортзал средней школы олимпийского резерва на Пушкина, 44/2.