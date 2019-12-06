Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:30 0

«Вызов Амура 17», «Ночь. Хор. Филармония»: выходные в Благовещенске

«Вызов Амура 17», «Ночь. Хор. Филармония»: выходные в Благовещенске

В Благовещенске в эти выходные состоится большое спортивное событие «Вызов Амура 17». Ожидаются спортсмены из Амурской области, Хабаровска, Биробиджана, Якутска, Таджикистана, Дагестана и Абхазии. Кроме того, в городе пройдет мероприятие «Ночь. Хор. Филармония». В ОКЦ организуют концерт, посвященный 95-летию Булата Окуджавы.

Суббота, 7 декабря

В 12:00 в концертном зале Центра эстетического воспитания пройдет гала-концерт II международного фестиваля-конкурса «Амурский звездопад».

В 16:00 в малом зале ОКЦ начнется концерт-трибьют музыкально-творческой студии ART-major, посвященный 95-летию Булата Окуджавы «Давайте жить!».

Театр кукол приглашает на сказку «Терем Деда Мороза», начало в 11:00. В 17:00 там покажут сказку «Маленький принц».

В театре драмы в 18:00 можно будет посмотреть сказку о настоящем в двух действиях «Алые паруса».

Также в 18:00 в киноконцертном зале АОДНТ начнется гала-концерт фестиваля музыкально-песенного наследия Муслима Магомаева.

В этот день состоится турнир по профессиональному панкратиону «Вызов Амура 17». Амурчан ждет десяток бескомпромиссных боев в клетке по правилам ММА. Амурские бойцы сойдутся в поединках с соперниками из Хабаровска, Биробиджана, Якутска, Таджикистана, Дагестана и Абхазии. Начало в 19:00. Место проведения – Grand Arena Ostrova.

В усадьбе Котельникова на Краснофлотской, 131А, в 20:00 начнется мероприятие «Ночь. Хор. Филармония».

Воскресенье, 8 декабря

В 11:10 начнется открытое первенство Благовещенска по лыжным гонкам «Открытие зимнего сезона». Место проведения: лыжная база «Россия» в Моховой Пади.

Театр кукол в 11:00 покажет сказку «Терем Деда Мороза». А театр драмы приглашает на трагикомедию в двух действиях «Селфи со склерозом», начало в 18:00.

В Доме Саяпина в 14:00 покажут спектакль студии исторической реконструкции «Албазинец» Амурского областного краеведческого музея под названием «Сказ о доблестном казаке Фёдоре Опарине, о землях дальних и народах малых».

Суббота и воскресенье, 6 и 7 декабря

Оба выходных дня в спорткомплексе АмГУ будет проходить XI Дальневосточный турнир по греко-римской борьбе среди юношей 2003-2004 годов рождения, 2005 года рождения и младше, посвященного памяти мастера спорта СССР Степанюка. Торжественное открытие состоится 7 декабря в 12:00.

Также в выходные состоится чемпионат и первенство Амурской области по дзюдо среди юношей и девушек 2004-2006 годов рождения, юниоров 2001-2003 годов рождения, мужчин и женщин. Соревнования будут длиться до 9 декабря включительно, торжественное открытие запланировано на 7 декабря 11:00. Место проведения: спортзал средней школы олимпийского резерва на Пушкина, 44/2.

Просмотров всего: 195

#жизнь #отдых

распечатать


В России и мире 1

Спецназовец рассказал о том, как уснуть за 2 минуты и выспаться за 15
Общество

Супружескую пару из Благовещенского района поздравили с бриллиантовой свадьбой
В России и мире

В Подмосковье родился Король Лев
Общество 67

Фото Сталина видеть не могу: музей ГУЛага опубликовал историю сосланной в Приамурье семьи
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь