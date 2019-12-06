Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:13 0

Жительница Благовещенска перевела мошенникам почти 100 тысяч рублей

Жительница Благовещенска перевела мошенникам почти 100 тысяч рублей
Фото: pixabay.com

Практически ежедневно амурчане становятся жертвами мошенников. Схема одна и та же – после звонка «из банка» владелец карты лишается своих накоплений. Так жительница Благовещенска перевела злоумышленникам 97 000 рублей.

В дежурную часть отдела полиции № 1 МО МВД России «Благовещенский» поступило заявление от женщины 1971 года рождения. Предварительно установлено, что амурчанке позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка и сообщил, что ее банковскую карту хотят взломать и похитить деньги. Также мужчина поинтересовался о наличии других банковских карт потерпевшей. Когда женщина призналась, что у нее есть другая карта, звонивший переключил ее на другого человека – якобы сотрудника службы безопасности другого банка. Лжесотрудница пояснила, что неизвестные пытаются списать деньги и с этой карты. Ей предложили снять всю сумму с банковских карт и перевести на временный электронный кошелек в целях безопасности.

Амурчанка послушно выполнила рекомендацию мошенников, таким образом лишившись 97 тысяч рублей. После этого звонки прекратились.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ, проводится расследование.

УМВД России по Амурской области напоминает владельцам банковских карт о необходимости проявлять бдительность при поступлении звонков от граждан, представляющихся сотрудниками банков:

  1. – ни в коем случае не передавать конфиденциальную информацию – номера и пароли банковской карты, коды в смс – неизвестным как по телефону, так и в сети Интернет;
  2. – помните, работники банка не будут расспрашивать о наличии и размере средств на счете и иных персональных данных. Эти сведения имеются в распоряжении банка;
  3. – не нужно реагировать на поступившие смс, лучше сразу звонить на горячую линию банка, номер которой указан на оборотной стороне карты;
  4. – нельзя производить манипуляции с банковским картами, в том числе посредством платежного терминала (банкомата) под диктовку незнакомцев.

Если с карты сняли деньги, нужно немедленно позвонить в банк, чтобы заблокировать карту.

«Если вы стали жертвой мошенничества – независимо от суммы ущерба, – незамедлительно обращайтесь в ближайший отдел полиции или по телефонам 02 или 102. Телефон доверия УМВД России по Амурской области: (4162) 59-40-59», – сообщает полиция.

Просмотров всего: 559

#криминал #происшествия

распечатать


Происшествия

СМИ: в Хабаровске при падении с балкона погиб священник
Происшествия 1

Благовещенец решил обогатиться, воспользовавшись драмой в семье знакомых
Происшествия

В Белогорске пропал пожилой мужчина
В России и мире 1

Врачи смогли запустить сердце женщины, которое остановилось 6,5 часов назад
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь