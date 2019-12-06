Жительница Благовещенска перевела мошенникам почти 100 тысяч рублей

Практически ежедневно амурчане становятся жертвами мошенников. Схема одна и та же – после звонка «из банка» владелец карты лишается своих накоплений. Так жительница Благовещенска перевела злоумышленникам 97 000 рублей.

В дежурную часть отдела полиции № 1 МО МВД России «Благовещенский» поступило заявление от женщины 1971 года рождения. Предварительно установлено, что амурчанке позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка и сообщил, что ее банковскую карту хотят взломать и похитить деньги. Также мужчина поинтересовался о наличии других банковских карт потерпевшей. Когда женщина призналась, что у нее есть другая карта, звонивший переключил ее на другого человека – якобы сотрудника службы безопасности другого банка. Лжесотрудница пояснила, что неизвестные пытаются списать деньги и с этой карты. Ей предложили снять всю сумму с банковских карт и перевести на временный электронный кошелек в целях безопасности.

Амурчанка послушно выполнила рекомендацию мошенников, таким образом лишившись 97 тысяч рублей. После этого звонки прекратились.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ, проводится расследование.

УМВД России по Амурской области напоминает владельцам банковских карт о необходимости проявлять бдительность при поступлении звонков от граждан, представляющихся сотрудниками банков:

– ни в коем случае не передавать конфиденциальную информацию – номера и пароли банковской карты, коды в смс – неизвестным как по телефону, так и в сети Интернет; – помните, работники банка не будут расспрашивать о наличии и размере средств на счете и иных персональных данных. Эти сведения имеются в распоряжении банка; – не нужно реагировать на поступившие смс, лучше сразу звонить на горячую линию банка, номер которой указан на оборотной стороне карты; – нельзя производить манипуляции с банковским картами, в том числе посредством платежного терминала (банкомата) под диктовку незнакомцев.

Если с карты сняли деньги, нужно немедленно позвонить в банк, чтобы заблокировать карту.

«Если вы стали жертвой мошенничества – независимо от суммы ущерба, – незамедлительно обращайтесь в ближайший отдел полиции или по телефонам 02 или 102. Телефон доверия УМВД России по Амурской области: (4162) 59-40-59», – сообщает полиция.