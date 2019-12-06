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сегодня, 10:10 2

МРОТ в России увеличится на 850 рублей

МРОТ в России увеличится на 850 рублей
Фото: Амур.инфо

5 декабря Госдума приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей. В Амурской области к этой сумме добавится еще и районный коффициент.

По действующему законодательству, размер МРОТ составляет 11 280 рублей. По оценкам Минтруда, повышение затронет порядка 3,2 миллиона человек, половина из которых заняты в государственных и муниципальных учреждениях. С учетом применения районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате МРОТ вырастет на сумму от 850 рублей в центральных и южных районах страны до 2 550 рублей в Чукотском автономном округе.

Планируется, что расходы бюджетной системы на реализацию документа в 2020 году составят 20,9 миллиарда рублей, из которых 5,8 миллиарда будет выделено из федерального бюджета, сообщает ТАСС.

Ежегодно МРОТ устанавливают в размере 100 % прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года. Этот показатель может варьироваться в зависимости от региона, но не должен быть ниже федерального.

Базовая величина МРОТ в Амурской области с 1 января 2019 года составляет, как и во всей России, 11 280 рублей (для организаций внебюджетных и финансируемых из федерального и местного бюджетов), сообщает газета «Учет. Налоги. Право». Но этот регион относится к зоне с особыми климатическими условиями, в которых к заработной плате применяют районные коэффициенты:

  • – 1,4 – 15 792 рубля (11 280 руб. x 1,4);
  • – 1,3 – 14 664 рубля (11 280 руб. x 1,3);
  • – 1,2 (в эту зону входит и Благовещенск) – 13 536 рубля (11 280 руб. x 1,2).

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#работа #российская власть #экономика

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Комментарии
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  • Огнищанин

    Огнищанин
    2 часа назад

    а инфляция какая?

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Один комик - Гурам Амарян, уже стабильно МРОТ берёт. Он и М@ОПу дать может.

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