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Прокуратура ответила на жалобу амурчанина о загрязнении рек золотодобытчиками

Прокуратура ответила на жалобу амурчанина о загрязнении рек золотодобытчиками
Фото: Евгений Рогалев

Депутат Госдумы от Амурской области Андрей Кузьмин получил ответ от Амурского бассейнового природоохранного прокурора о загрязнении рек золотодобывающими компаниями. Обращение парламентарию ранее направлял житель Стойбы, охотовед Евгений Рогалев. При рассмотрении его жалобы надзорные органы проверили 8 рек.

Амурчанин просил провести в Селемджинском районе экологическую экспертизу для выявления всех мест, где не проведена рекультивация и нарушены русла рек. Реки мелеют и загрязняются после работ предприятий по золотодобыче. Однако проводить экспертизу не планируется, так как перечисленные Рогалевым виды работ «не относятся к объектам экологической экспертизы» по закону «Об экологической экспертизе». Об этом говорится в ответе прокуратуры.

По наблюдениям Евгения Рогалева, численность рыбы в Селемджинском районе снизилась до критического уровня.

«Уже пора заносить в Красную книгу Селемджинского района харюзу, ленков, тайменей – ценнейшие породы рыб по своим вкусовым и трофейным качествам. Жители Селемджинского района уже забыли, как выглядит чистая без примесей вода. Давно не пьют воду из рек и не купаются в них, опасаясь за свое здоровье», – писал местный житель.

На это в прокуратуре сообщили, что в Амурской области создана комиссия по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам. «Однако предложения от органов государственной власти, организаций, общественных объединений, граждан о необходимости отнесения хариуса, ленка, тайменя к числу краснокнижных управление по охране животного мира Амурской области не поступали, в связи с чем комиссией не рассматривались», – говорится в ответе.

На довод Рогалева о сокращении численности животных в Селемджинском районе специалисты поясняют, что численность лося, изюбря, косули, кабана, кабарги и других животных находится на стабильном уровне. При этом научные данные о связи численности животных и работ по разработке месторождений отсутствуют.

Вместе с тем в ответе сообщается, что число сотрудников, которые проводят лесной и пожарный надзор, планируется увеличить по всей Амурской области. Сейчас Норское лесничество имеет штат из 15 человек. К 2028 году это количество должны довести до 100. В целом в регионе число лесных инспекторов увеличится к 2028 году до 763 человек.

Также прокуратура назвала нарушителей среди золотодобывающих компаний. В частности, в 2019 году компании «Артель старателей Союз», «Урал», «Урарту», «Россыпи» нарушили законодательство об охране недр, об охране окружающей среды и водного законодательства.

«Артель старателей Союз» разрабатывала месторождение с отступлением от технического проекта. «На участке горных работ проводились вскрышные работы, в результате которых осуществлялся сброс загрязненной воды с полигона напрямую в ручей Казанский», – сообщают в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.

Кроме этого, компания не поставила на учет объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду, и не предоставила декларацию платы за негативное воздействие за 2018 год. Предприятие оштрафовали на 580 тысяч рублей.

При рассмотрении обращения Евгения Рогалева 14 ноября специалисты Благовещенской природоохранной прокуратуры и министерства природных ресурсов выехали в Селемджинский район и обследовали несколько рек: Нижняя Стойба, Верхняя Стойба, Инкан, Беген, Казанский, Бакотня, Семертак. У этих рек расположены участки золотодобывающих компаний «Коболдо», «Урал» «Артель старателей Союз», «Хэргу», «Россыпи». На момент проверки из-за образования ледостава работы по добыче уже не велись. Удалось обследовать бассейн реки Большая Эльга, в котором компания «Хэргу» разрабатывала месторождение россыпного золота с использование драг.

«Произведен отбор проб природной воды из реки Большая Эльга», которые направлены на исследование. В настоящее время продолжается исследование отобранных проб, по результатам которых, в случае выявления нарушений, будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», – поясняет прокуратура.

До этого, в октябре 2019 года, сотрудники управления Росприроднадзора осматривали территории Селемджинского и Мазановского районов. В рамках рейда в присутствии Евгения Рогалева специалисты Центра лабораторного анализа и технических измерений по Амурской области провели отбор проб воды в реках Нижняя Стойба, Селемджа, Большой Караурак. Пробы направлены на исследование, проводится административное расследование.

Помимо этого, в Амурской области были выявлены компании, которые не провели рекультивацию лесных участков. В марте 2019 года Благовещенский межрайонный природоохранный прокурор направил в суды иски об обязании предприятий «Терекон», «Коболдо» выполнить работы по рекультивации.

Участки, которые не были рекультивированы, выявили и специалисты министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области в отношении компаний «Коболдо», «Форест-авто», «Теми», «Дальняя», «Зенит», «Хэргу», «Дальтранскомпания», «Свободные», «Разведка и добыча полезных ископаемых». Срок для добровольного исполнения возложенных обязанностей по рекультивации не истек, пояснили в ведомстве.

В Росприроднадзоре в 2019 году рассмотрели 14 обращений о нарушениях природоохранного законодательства на территории Селемджинского района, в том числе 10 обращений коалиции «Реки без границ». По результатам рассмотрения обращений компании «Россыпи», «Урал», «Коболдо», «Урарту» были оштрафованы на 630 тысяч рублей.

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#закон #природа

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Комментарии
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  • Проходимец

    Проходимец
    2 часа назад

    Зимой поехали воду проверять ))) кто там зимой моет? Дед Мороз? Проверять в сезон надо

  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 часа назад

    Проходимец

    Зимой поехали воду проверять ))) кто там зимой моет? Дед Мороз? Проверять в сезон надо



    В продолжение данных слов: долго же товарищи собирались, "... На момент проверки из-за образования ледостава работы по добыче уже не велись...", а обращение Рогалёва когда было? Явно не 30 дней назад (отведённое время для рассмотрения обращения).

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    1 час назад

    Проходимец

    Зимой поехали воду проверять ))) кто там зимой моет? Дед Мороз? Проверять в сезон надо



    Да летом ездили. Это просто так долго у нас письма-ответы сочиняют. и всё правильно написали - всё в порядке. повода для беспокойств нету.

    Везде так. Даже в городах. За день-два до любой экологической проверки предприятия, там уже осведомлены об этом. Причём осведомители - сами проверяющие.

    Потому к их приезду готовятся. всё что надо - глушится, промывается. чистится, создаётся видимость идеального порядку; лишние люди удаляются на отгулы.

    А после - хоть какие пробы берите, хоть на любые виды микробов и бактерий - всё будет ровно.Хоть летом. хоть зимой.

  • Проходимец

    Проходимец
    1 час назад

    Стране нужно золото, а что потом останется - мало кого волнует

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