Жители Белогорска будут больше платить за проезд в автобусах

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Стоимость билета в общественном транспорте Белогорска подорожает на рубль. С 1 января 2020 года горожане будут платить за проезд 26 рублей.

Тариф на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулярным автобусным маршрутам Белогорска установлен управлением государственного регулирования цен и тарифов Амурской области. Регулятор устанавливает тариф, исходя из экономического обоснования, которое перевозчики предоставляют самостоятельно, пишет пресс-служба администрации Белогорска.

«Подорожание проезда всего на рубль связано с повышением расходов на осуществление пассажироперевозок, в сумму которых закладываются расходы на оплату труда, страховых взносов, на ГСМ, ремонт и техобслуживание, на общие эксплуатационные расходы», – сообщила специалист управления ЖКХ города Оксана Чалая.

В настоящее время в Белогорске действует 11 регулярных автобусных маршрутов и 2 сезонных автобусных маршрута. Ежедневно в рейс выходят 35 автобусов средней и большой вместимости. Они перевезли за текущий год порядка 3 миллионов пассажиров.

Ранее Амур.инфо сообщало о подписании приказа об установлении предельных тарифов на перевозки автобусами в Приамурье.