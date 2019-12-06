Амурчане стали чаще обращаться за пенсией по интернету

С начала года в Амурской области более 22 000 человек обратились за назначением пенсии и выбором способа ее доставки с помощью интернета. Для сравнения – в прошлом году электронными сервисами воспользовались 15 033 амурчанина.

В 2019 году за назначением пенсии удаленно обратились 7 382 жителя Приамурья. Для сравнения всего с начала 2019 года пенсии назначены 10 922 амурчанам. За выбором или изменением способа доставки – почта или банк – через электронные сервисы обратились 15 033 жителя области. Всего же выбрали или сменили способ доставки пенсии 21 404 амурчанина. Доля электронных обращений составляет более 69 %.

Для подачи заявления на назначение пенсии без визита в Пенсионный фонд необходима регистрация на Портале государственных услуг. В личном кабинете гражданина на сайте ПФР нужно заполнить соответствующую форму заявления «О назначении пенсии». Но здесь важно понимать, что у каждого гражданина есть ряд документов личного хранения, без которых специалисты ПФР не смогут в полной мере учесть его пенсионные права, а, следовательно, эти документы необходимо предоставить в Пенсионный фонд, иначе расчет пенсии будет произведен по тем сведениям, что есть в базе ПФР. И если и их не будет хватать, в назначении пенсии откажут.

К документам личного хранения относятся:

– трудовая книжка; – справки, подтверждающие периоды работы, не внесенные в трудовую книжку; – военный билет; – свидетельства о рождении детей; – справки, уточняющие особый характер работы или условий труда, необходимых для назначения льготной пенсии и подтверждающих постоянную занятость на льготной работе.

Кроме того, прилагаются и документы об изменении фамилии, имени, отчества, о нетрудоспособных членах семьи, находящихся на иждивении и другие. А также справка от работодателя о среднемесячном заработке за любые 60 месяцев работы подряд, имевшей место до 1 января 2002 года, в случае, если в Пенсионном фонде сведения о заработке за 2000-2001 год отсутствуют, либо он не позволяет рассчитать максимальное отношение заработка. В большинстве случаев специалисты ПФР помогают запросить сведения и недостающие документы в соответствующих инстанциях.

Принести документы для оценки пенсионных прав можно уже за девять месяцев до наступления пенсионного возраста. В текущем году он составляет для мужчин 60 лет 6 месяцев, для женщин – 55 лет 6 месяцев. А за месяц до наступления права на пенсию подать заявление через личный кабинет гражданина. Оно регистрируется в тот же день, а гражданину приходит уведомление о том, что заявление принято в работу. Узнать статус хода работы можно также в личном кабинете. Другой путь – сначала подается само заявление. Затем в течение трех месяцев будущему пенсионеру необходимо прийти в Пенсионный фонд и принести все необходимые документы.

Подать заявление о способе доставки пенсии – почта или банк – еще проще. Достаточно заполнить предложенную форму «О доставке пенсии» и указать реквизиты своего расчетного счета, если пенсионер желает получать выплату через кредитную организацию. Дополнительный визит в Пенсионный фонд не требуется.

Предварительно записаться на прием на нужную дату и время можно также в личном кабинете на сайте ПФР. Регистрация для этого не нужна. Горячая линия отделения ПФР по Амурской области: (4162) 202-400.