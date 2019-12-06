Камеры слежения на дорогах будут ставить по единым правилам: обзор

В селе на Чукотке заблокированы люди с 60 белыми медведями; во Франции началась забастовка против пенсионной реформы; экс-глава НТВ и миллиардер Борис Йордан назван королем марихуаны. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Очень интересно

Очень важный материал сегодня публикует «Российская газета» (нет-нет, я не о той публикации, что посвящена интервью Дмитрия Медведева аж 20 телеканалам!). Я о том, что в Госдуме наконец-то приобретает конкретные очертания законопроект о том, что камеры слежения на дорогах должны устанавливать по единым правилам – в потенциально аварийных местах и наиобязательнейше(!) – с предупреждающими знаками.

На въезде в населенные пункты камеры должны размещаться так, чтобы зоны их контроля начинались не менее чем через 100 метров после вводимых ограничений скорости. А за городом – за 200-300 метров. Лучше бы вообще за километр – вы согласны?

Мобильные камеры (увы) останутся. Но все равно о них придется предупреждать. И мысленно произнеся от имени большинства автомобилистов благодарность инициаторам законопроекта, перехожу к другой публикации.

Также в номере

И еще одно очень важное сообщение (да нет же, я не об интервью Дмитрия Медведева аж 20 телеканалам!). Еще пишут о том, что глобальное потепление заблокировало 60 белых медведей вместе с людьми в селе Рыркайпий на Чукотке. (Это у нас – Ивановка, Петровка. А там просто Рыркайпий).

Из-за необычайно теплой погоды лед у берега еще недостаточно прочный, и медведи не могут покинуть окрестности села. С пропитанием у хищников уже сложности, все они худые, как собаки с «Острова спасения». Жители опасаются нападений – в селе отменены все общественные мероприятия.

Вам статья

В «Панораме» говорится о том, что во Франции началась общенациональная бессрочная забастовка против пенсионной реформы. В Париже марш протеста сопровождался столкновениями с полицией, которая применила слезоточивый газ, дубинки ну и все прочее, положенное в таких случаях. Что не остановило участников забастовочного движения, заявивших, что их протест будет бессрочным. Транспорт работает с перебоями, две трети школ Парижа закрыты, окна в магазинах и в учреждениях перебиты, и все такое прочее. Согласно опросу, протесты поддерживают семь из десяти французов. Вот что значит выбирать плохого президента, не умеющего договариваться с населением, правда же?

Напишут же такое

«Российская газета-Неделя» сегодня порадовала статьей о японских ниндзя, рассказав, что в их образе – правда, а что – ложь. Не думайте, что искусство ведения боя – это единственное, на что способны тайные воины. Они могли врачевать лучше любого лекаря (опять же, обладая тайными знаниями), запоминать огромное количество информации и т.д. Ниндзя могли бегать по воде, летать, передвигаться по суше быстрее современного автомобиля, перемещаться во времени и попросту исчезать. Коротко говоря: вот он есть, и вот его нет. То есть ниндзя – он, как мёд.

На посошок

Так, и что у нас напоследок? А давайте полистаем «Мир новостей». Здесь о том, что экс-глава НТВ миллиардер Борис Йордан, ныне проживающий, как вы понимаете, не в России, попал в топ-50 самых влиятельных людей мира и назван «королем марихуаны». Компания Curaleaf, совладельцем и руководителем которой он является, стала крупнейшим производителем легкого наркотика в США. Интересно, где он набирался опыта – не в России ли, где конопля растет даже лучше пшеницы, и удобрений не надо. Пожалуй, что и да. А руководство телекомпанией было лишь прикрытием. Вы как думаете?