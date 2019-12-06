Срок полномочий главы Белогорска хотят увеличить до 5 лет

5 декабря в администрации Белогорска состоялись публичные слушания по внесению изменений в Устав города. Участниками общественных обсуждений стали представители администрации, депутатского корпуса, контрольно-счетной палаты, общественных организаций, а также студенты второго курса Амурского колледжа сервиса и торговли, обучающиеся на юристов.

«Мы будем обсуждать поправки, которые вносятся в Устав города. Это привычная процедура, и мы рады, что при этом участвуют будущие юристы Белогорска, – отметила председатель горсовета Виктория Гратий. – В иерархии нормативно-правовых актов, которые принимаются на уровне муниципалитета, Устав – это высший нормативный правовой акт, обладающий высшей юридической силой, и никакой правовой акт, который принимается муниципалитетом, не должен ему противоречить. На публичные слушания, в соответствии с положениями действующего законодательства, а именно ФЗ № 131, выносятся ряд нормативно-правовых актов, которые потом принимаются городским советом или главой города. Это устав, бюджет и другие. Сегодня мы будем обсуждать поправки, которые вносятся в Устав города».

В ходе публичных слушаний рассмотрено 5 поправок. Две из них касаются полномочий местного самоуправления. К 41 добавлено 2, касающихся нотариальной службы. В частности, Устав города дополнен пунктами о совершении нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия нотариуса в населенном пункте, входящем в состав территории городского округа и не являющемся его административным центром, и об оказании содействия в осуществлении нотариусом приема населения в соответствии с графиком, утвержденным нотариальной палатой Амурской области.

Одна поправка касается увеличения срока действия полномочий депутатов горсовета и главы Белогорска – предлагается увеличить срок полномочий с 4 до 5 лет. По этому поводу глава города Станислав Мелюков высказался в своем инстаграм-аккаунте.

«Сейчас Белогорск – единственный город в Амурской области, в котором полномочия главы и горсовета ограничены 4 годами. Во всех других муниципалитетах этот срок давно изменили, и он составляет 5 лет. В Белогорске эти сроки не менялись, потому что я категорически против увеличения срока полномочий местной власти… Но депутаты решили привести Устав Белогорска в единообразное состояние с другими городами и районами. В данном случае это их желание, и оно понятно. В случае принятия ими этого решения, полномочия следующего главы и горсовета будут увеличены (на существующий срок полномочий это решение, если будет принято, не распространится). Я не могу влиять на решения депутатов в принципе (это отдельная, представительная ветвь власти), но свое мнение по поводу увеличения срока полномочий главы выразить могу. Повторюсь – я против!, – высказал свое мнение глава Белогорска. – В сториз организовал голосование, прошу своих подписчиков выразить свое мнение, ответив на вопрос: надо или нет увеличивать срок полномочий главы Белогорска с 4 до 5 лет. Свои мнения просьба высказывать в комментариях».

Также в Устав была внесена поправка о принятии городского бюджета только в первом чтении. Сейчас утверждение местного бюджета проходит в двух чтениях.

«Принятие бюджета в первом чтении позволит контрольно-счетной палате не делать несколько заключений, а делать заключение только на таблицу поправок, которые могут возникнуть после утверждения бюджета, – пояснила председатель КСП Наталья Кононенко. – Это целесообразно, учитывая то, что со следующего года Белогорск перейдет на электронный бюджет. То есть все будет происходить гораздо быстрее. Также утверждение бюджета в первом чтении позволит сэкономить большой объем времени, который требуется, чтобы подготовиться ко второму чтению. Документооборот также гораздо уменьшится, будет четко и понятно, что мы принимаем».

Внесенные рекомендации в Устав муниципального образования города Белогорск приняты единогласно, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.