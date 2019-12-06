Пропавший в Белогорске мужчина спустя 6 месяцев найден живым

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В полиции агентству сказали, что Козырева нашли волонтеры, он находился в поселке Серышево, бродяжничал. В этом населенном пункте амурчанина и не думали искать. Помогло то, что после распространения ориентировки в СМИ мужчину узнали случайные люди.