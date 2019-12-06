Пропавший в Белогорске мужчина спустя 6 месяцев найден живым
Сергей Козырев, который пропал в Белогорске более 6 месяцев назад, был найден живым. Информация об этом появилась в Инстаграме поисково-спасательного отряда «Амур». Факт ИА «Амур.инфо» подтвердили в «Амуре» по телефону, уточнив, что мужчина нашелся 5 декабря.
В полиции агентству сказали, что Козырева нашли волонтеры, он находился в поселке Серышево, бродяжничал. В этом населенном пункте амурчанина и не думали искать. Помогло то, что после распространения ориентировки в СМИ мужчину узнали случайные люди.
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