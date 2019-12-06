Арктику сделают единой особой экономической зоной

Правительство Российской Федерации согласовало законопроект о создании в Арктике единой особой экономической зоны. В ближайшие время он будет внесён на рассмотрение Государственной думы РФ.

Об этом на полях IX Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» сообщил заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

«Речь идёт о том, что в Арктике не будет отдельных особых экономических зон или территорий опережающего развития. Вся Арктическая зона будет иметь особые преференции. Это целый ряд налоговых льгот. Все эти преференции уже согласованы, правительство готовится внести их в Государственную думу», – сказал журналистам Крутиков.

В частности, речь идёт о льготах, в том числе по страховым взносам, о возможности в упрощённом порядке получать землю, о защите бизнеса от избыточных проверок со стороны надзорных органов. Что до нефтегазовых проектов, то их планируется максимально «приземлять» на территорию, где они реализуются, создавать сервисы и открывать новые рабочие места, пишет «Би-порт».

«Мы ставим перед собой задачу, чтобы этот режим заработал уже в следующем году», – сказал Александр Крутиков.