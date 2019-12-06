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сегодня, 07:54 12

Арктику сделают единой особой экономической зоной

Арктику сделают единой особой экономической зоной
Фото: https://rossaprimavera.ru

Правительство Российской Федерации согласовало законопроект о создании в Арктике единой особой экономической зоны. В ближайшие время он будет внесён на рассмотрение Государственной думы РФ.

Об этом на полях IX Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» сообщил заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

«Речь идёт о том, что в Арктике не будет отдельных особых экономических зон или территорий опережающего развития. Вся Арктическая зона будет иметь особые преференции. Это целый ряд налоговых льгот. Все эти преференции уже согласованы, правительство готовится внести их в Государственную думу», – сказал журналистам Крутиков.

В частности, речь идёт о льготах, в том числе по страховым взносам, о возможности в упрощённом порядке получать землю, о защите бизнеса от избыточных проверок со стороны надзорных органов. Что до нефтегазовых проектов, то их планируется максимально «приземлять» на территорию, где они реализуются, создавать сервисы и открывать новые рабочие места, пишет «Би-порт».

«Мы ставим перед собой задачу, чтобы этот режим заработал уже в следующем году», – сказал Александр Крутиков.

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#экономика

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    ой не лезли бы вы туда оптимизаторы(((( экономисты, как аукнется нас и нашим детям.....

  • nerro

    nerro
    3 часа назад

    Отдельного министра для Арктики сделают?

  • lev4ik

    lev4ik
    3 часа назад

    Уже давно залезли. Теперь осталось подогнать под это дело законодательную базу,что и делается.

  • кержак

    кержак
    3 часа назад

    ...нормально.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    3 часа назад

    Тот же Крутиков говорил, что до 2035 года планируют привлечь в Арктику 15 триллионов рублей частных инвестиций и 200 тысяч рабочих... И будут проводить межгалактический шахматный турнир в "Новых Васюках"...

  • кержак

    кержак
    3 часа назад

    ...а чо думаешь - не возможно? застолбят и сдадут в аренду на стописятлет со всеми ресурсами...вот тебе и инвестиции.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 часа назад

    кержак

    ...а чо думаешь - не возможно? застолбят и сдадут в аренду на стописятлет со всеми ресурсами...вот тебе и инвестиции.



    ... И население Якутска (200,8 тыс.) взять и переселить вместе с квартирами. Сказочники, блин!

  • nerro

    nerro
    2 часа назад

    lev4ik

    Уже давно залезли. Теперь осталось подогнать под это дело законодательную базу,что и делается.



    И кого отдельного завели? сейчас же совмещённый дальневосточно-арктический министр.

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    кержак

    ...а чо думаешь - не возможно? застолбят и сдадут в аренду на стописятлет со всеми ресурсами...вот тебе и инвестиции.



    "Отдавай-ка Алясочку взад!"

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Сейчас там фирмы с других регионов пропишутся для налоговых льгот и на этом всё развитие Арктики закончится.

  • кержак

    кержак
    1 час назад

    Myxira

    кержак

    ...а чо думаешь - не возможно? застолбят и сдадут в аренду на стописятлет со всеми ресурсами...вот тебе и инвестиции.



    "Отдавай-ка Алясочку взад!"



    ...да лишь бы не про Чукоточку петь не пришлось!...)))

  • volck0v

    volck0v
    14 минут назад

    «Мы ставим перед собой задачу, чтобы этот режим заработал уже в следующем году», – сказал Александр Крутиков... и пошел на повышение

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