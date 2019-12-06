Игорь Игнатенко и Валентина Кобзарь стали лауреатами литературной премии имени Леонида Завальнюка-2019

О Благовещенске и Приамурье слагают стихи и пишут романы, им посвящают спектакли и выставки. О малой родине с упоением рассказывают люди, которые нашли себя здесь и освещают путь другим. Такой в этом году стала одна из главных литературных премий Приамурья – имени Леонида Завальнюка. Победили самые влюбленные.

«Не покидает нас река, где столько солнечного ветра, где ветка клена или кедра, как друга верного рука…» – словами этой песни о Приамурье, которую когда-то знал каждый житель огромного Советского Союза, открылась церемония вручения литературной премии имени Леонида Завальнюка. На сцене играл эстрадно-джазовый оркестр AmurJazzBand под управлением Анатолия Хопатько и пели солисты Городского дома культуры – великолепные Эльвира Габараева, Сергей Бегун, Алексей Анганзоров, Валерия Беченко, а также солистки хора «Детство» ЦДШИ. Ведущим церемонии был яркий благовещенский журналист Алексей Воскобойников.

Проект «Леонид Завальнюк. Возвращение», в рамках которого проводится премия, берет свое начало с 2015 года и является одним из главных ежегодных событий литературного краеведения. В этом году в двух номинациях – «Лучшее литературное произведение» и «За общий вклад в культуру Приамурья» – рассматривали девять заявок. Это рекорд.

Организатор премии, генеральный директор медиахолдинга «Амур.инфо» Игорь Горевой, в начале вечера отдал дань памяти двум апостолам творчества Леонида Завальнюка, которые ушли из жизни в прошлом году. Они не только сохранили наследие большого отечественного поэта, но и помогли дать ему вторую жизнь.

В последний день 2018-го умерла супруга Леонида Андреевича, Наталья Завальнюк. Она сохранила все рукописи и тесно работала с литературным критиком Александром Белым. Вместе они успели составить самый объемный сборник стихов Завальнюка – в нем почти 700 страниц. Многое опубликовано впервые. Книгу можно было приобрести на церемонии вручения премии, есть она и в областной научной библиотеке.

«Александр Белый меня подгонял с изданием, с обложкой. Представьте, 7 сентября сборник был сдан в печать, а 8 сентября он умер. Сборник вышел. И мы позаботимся о том, чтобы каждый учитель русского языка и литературы Благовещенска получил его. Это будет реализовано через управление образования Благовещенска», – рассказал Игорь Горевой.

Наследие Завальнюка живет. В прошлом году состоялась премьера спектакля «Счастливые люди», Завальнюк вышел в Инстаграм – страницу творчества поэта ведет Виктория Гавриленко, прошел конкурс чтецов в Благовещенском государственном педагогическом университете.

А «Счастливые люди» получили «Приз зрительских симпатий», набрав абсолютное число голосов на сайте Амурской областной научной библиотеки имени Н.Н. Муравьева-Амурского.

«Местом действия стали благовещенская набережная, памятник мороженщице Снегурочке, завод “Амурский металлист”. Кто-то возразит: как на этом можно сделать искусство? Но, посмотрите, вышло прекрасно. Молодая актерская волна соединилась с амурской. На музыке сошелся с Завальнюком и режиссер Павел Рукавицын, который еще и является композитором. А единственный экземпляр рукописи пьесы нашла Варвара Арбузова, дочь известного драматурга Алексея Арбузова», – рассказал Игорь Горевой.

Письмо с передачей авторских прав на пьесу супруга Леонида Завальнюка, Наталья Марковна, прислала на пожелтевшем от времени листочке. В нем она разрешала ставить спектакль и дать ему название «Счастливые люди». Хотя пришлось немало поработать, и в этом тоже выразилось культурное единство.

«Когда я была молоденькой работницей телевидения, я встречалась с Леонидом Завальнюком, молодым тогда и красивым. И я попросила у него автограф. А он нарисовал мне котенка. Книжку у меня стащили, но эту теплоту я пронесла через всю жизнь. Когда мы попытались поставить “Дневник Родьки – трудного человека”, мы пригласили молодого драматурга, и он расцветил пьесу разными современными красками. Но на выходе мы поняли, что Завальнюка там нет. Тогда за работу засели режиссер Павел Рукавицын и Игорь Горевой. Мы хотели, чтобы жители города любили, ценили, сохраняли свою малую большую родину. И не бежали от нее, потому что можно состояться здесь», – отметила на вручении приза зрительских симпатий литературной премии директор Амурского областного театра драмы Татьяна Бедина.

«С вами, но не ваш – он не зря так сказал в своих стихах. Он был даже не мой. Он был где-то в общем. Он был космос», – так сказала о своем супруге Наталья Завальнюк в отрывке архивного телеинтервью, которое было показано на этом вечере.

Звучал и голос самого Леонида Андреевича – он говорил очень важные слова о культуре, людях и городе.

«Когда читаешь его стихи, хочется помолчать. Они очищают. Почему Благовещенск принял Завальнюка? Потому что здесь всегда любили культуру, любили поэзию. И этой влюбленностью пронизан дух нашего города», – поделилась мэр Благовещенска Валентина Калита.

«Вспомните, был период, когда культура была максимально отодвинута на задворки жизни. Эхо мы ощущаем до сих пор. Одичание, озверение, свидетельства которых мы порой видим, – следствие того, что часть наших сограждан выпала из культурного поля. Их надо возвращать. Премия растет, культурное сообщество тоже, и это прекрасно. В один момент мы не можем стать культурным центром Дальнего Востока, но дело быстро движется. Важно понять, что культура внутри нас, это мы. И мы не зоологические единицы с примитивными животными инстинктами, мы впитываем коды национальной русской культуры и становимся созидателями. Премия и ее участники показывают это блестяще», – отметил член жюри, профессор, заведующий кафедрой русского языка и литературы БГПУ Александр Урманов.

Второй «Приз зрительских симпатий» получила Евгения Кретова за роман «Навигатор из Нерюнгри».

В номинации «Лучшее литературное произведение» было представлено шесть конкурсантов: исторический роман «Албазинец» Алексея Воронкова, подборка стихов Тамары Воронцовой, повести и рассказы «New "Мертвые души"» Евгения Гончарова, роман «Навигатор из Нерюнгри» Евгении Кретовой, книга «Волшебный Благовещенск. Сказки и картинки». Была и книга стихотворений «Спроси у вечности кривого колеса...» Фёдора Круглова, который был выдвинут на премию посмертно.

Победителем была признана Валентина Кобзарь – член Союза журналистов, исследователь творчества Антона Павловича Чехова, краевед, активный участник проекта «Народный экскурсовод» и теперь писатель. Ее книги были изданы по муниципальному гранту в сфере культуры города Благовещенска

«Все хорошее идет от любви. Завальнюк писал стихи и любил Благовещенск. Мои две книжки – от любви к Чехову. Я желаю всем всего хорошего Нового года и новых книг. А поэтам и прозаикам Приамурья я желаю новых книг, желаю публиковаться, чтобы премия имени Леонида Завальнюка жила и процветала. Премии желаю набираться популярности!» – рассказала лауреат Валентина Кобзарь.

Премию «За общий вклад в культуру Приамурья» вручил член Союза писателей России Владислав Лецик. Он вспомнил, как вместе с одним поэтом они ходили на морских судах и читали морякам стихи.

«Он говорил: прозаики бывают маленькими, а поэты – большими! – под всеобщий смех, намекая на заметную разницу в росте, рассказал Владислав Лецик. – Победитель – Игорь Игнатенко! Он заслуженно получил эту премию. 17 лет он руководил Амурским отделением Союза писателей. Он проводил школьные литературные семинары, на которые съезжались ребята со всей Амурской области, из самых дальних деревень, и для них это был праздник. Сейчас этот слет почил в бозе, прошу заметить деятелей культуры во власти. Ну и прекрасные стихи и проза. Так что большой общий вклад!»

Столпы амурской литературы, смеясь, обнялись и сделали фото на память под всеобщие аплодисменты.

«В советское время мы выступали на концерте на “Амурском металлисте”. Мы выступали с Сашей Бобошко, Любовью Антоновой для коммунистических бригад. Каждому потом выдали диплом. На моем было написано – “Игорю Игнатенко. За огромный вклад в мировую литературу”. Я храню этот диплом как искреннее свидетельство о том, что мои земляки меня читали. «Детство Егорки» – это 79 новелл. Она о детях, которые совершили подвиг. Мы, родившиеся в войну, тоже сделали свой подвиг. Мы остались жить, работать, рождали детей, выполнили свою человеческую задачу. А если уже сочиняли стихи, то это сверхзадача. Нас уже довольно мало, но вся эта память жива», – сказал лауреат премии, писатель Игорь Игнатенко.

Также в этой номинации выступила художественная выставка «Первая. Большая», организованная творческой группой Амурского областного краеведческого музея имени Г.С. Новикова-Даурского. Достойнейший проект искусства, которое обязательно должно расцветить в будущем премию новыми красками.