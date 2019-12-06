В благовещенской детской поликлинике № 4 лечат патологии зрения у детей на современном оборудовании

Новое оборудование, полученное по нацпроекту, появилось во всех четырех детских поликлиниках Благовещенска. Но самыми современными приборами для аппаратного лечения глаз могут похвастаться в кабинете офтальмолога благовещенской детской поликлиники № 4. Часть оборудования поступила по нацпроекту, часть учреждению удалось приобрести на свои средства.

Повод для гордости в поликлинике – оборудование для аппаратного лечения глаз и диагностики глазных заболеваний. «Патология глаз занимает второе место после ортопедии. И в последнее время число детей с проблемами зрения растет. В первую очередь мы связываем этот с тем, что в последние годы активно выхаживают недоношенных детей. У них впоследствии бывает очень много патологий зрения. Вторая причина – поголовная компьютеризация. Дома компьютеры, телефоны, телевизоры, в школе – интерактивные доски. Дети испытывают большие зрительные нагрузки», – рассказывает врач-офтальмолог Елена Чикайлова.

Благодаря новому диагностическому оборудованию, полученному по нацпроекту, врачи-офтальмологи поликлиники № 4 могут проводить более расширенные исследования. В их распоряжении теперь есть авторефрактометр – прибор для исследования рефракции глаза, определения кривизны роговицы, межзрачкового расстояния, ширины зрачка и размера роговицы; бесконтактный тонометр – для исследования внутриглазного давления у детей; ретинальная камера – для обследования детей с ретинопатиями. Эта аномалия зрительной системы зачастую становится основной причиной слабовидения и слепоты у детей, а традиционные методы исследования не всегда позволяют в полном объеме оценить тяжесть болезни и подобрать адекватное лечение. Теперь у врачей поликлиники есть возможность использовать для диагностики новейшее оборудование, которого раньше в учреждении не было.

«У нас стало больше возможностей для диагностики, лечения и профилактики заболеваний глаз. Мы выявляем их уже с рождения. Чаще всего у детей встречаются патологии рефракции – это близорукость, дальнозоркость, астигматизм, амблиопия, на втором месте – косоглазие», – перечисляет Елена Вячеславовна.

Кабинет аппаратного лечения глаз тоже пополнился новым оборудованием. Кстати, такую патологию как косоглазие, можно лечить на приборе «Синоптофор», который есть в арсенале у медиков. Всего для лечения юных пациентов здесь используют 5 единиц техники. В их числе «Визатроник» – для лечения аккомодации и восстановления рефракции при синдроме усталости глаз, близорукости, амблиопии; лазерный аппарат «Форбис» для диагностики и восстановления бинокулярного зрения, лечения косоглазия, и другие.

Ежедневно лечение глаз в 4 детской поликлинике проходят от 30 до 60 юных пациентов. «У нас есть дети, которые с 4 лет имеют прогрессирующую близорукость. Ребенок в этом возрасте еще особо не компьютеризирован, но уже оперирован, – рассказывает Елена Чикайлова. – Конечно, влияет на зрение и наследственный фактор. Но все же есть и ответственность взрослых. Родители зачастую сами покупают детям телефоны, а потом в конце года приходят к нам уже с проблемами». Врачи призывают родителей стараться все же оградить ребенка от излишних зрительных нагрузок.